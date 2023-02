Parkendes Auto beschädigt

Külsheim. Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin beschädigte zwischen Dienstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, einen Pkw in Külsheim und flüchtete. Der Suzuki war in diesem Zeitraum in der Goethestraße abgestellt, als der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, an dem linken Außenspiegel des Suzukis hängen blieb. Der Spiegel ging zu Bruch und es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher machte sich daraufhin aus dem Staub. Hinweise zum Unfallhergang, zum unbekannten Fahrzeug oder zum Fahrer/zur Fahrerin gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890.

