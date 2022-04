Ökologische Aspekte integriert

Main-Tauber-Kreis/Külsheim. Jan Schweizer vom Büro ib Schweizer (Blumberg) nannte in seinem Wortbeitrag zum Spatenstich beim Neubau der Straßenmeisterei Külsheim zahlreiche tiefer gehende Informationen und Zahlen (jeweils ungefähre Werte).

Photovoltaikanlage auf dem Dach

Er sprach von 11 000 Kubikmeter Erdbewegungen, ebenso viel Bodenverbesserung, 2000 Kubikmeter Beton, wobei sehr viel in Fertigteilen stecke. Schweizer benannte 200 Tonnen Betonstahl, 200 Kubikmeter Brettschichtholz oder Konstruktionsvollholz, 3500 Quadratmeter Flachdachaufbau und genauso viel Fassadenverkleidung bis zur Fertigstellung.

Aus ökologischer Sicht würden verschiedene Punkte realisiert. So handele es sich um ein BEG/KfW-Effizienzgebäude 55, auf dem Dach der Unterstellhalle gebe es eine flächendeckende Photovoltaikanlage. Das Regenwasser werde in einem Behälter von 20 Kubikmeter Fassungsvermögen gespeichert und der Waschhalle, dem Außenwaschplatz sowie der Soleaufbereitung zugeführt. Parallel könne eine Quelle genutzt werden, was diesen Vorgang nachhaltig unterstütze. Das auf dem Dach und den Betriebshofflächen anfallende Wasser werde über ein Regenrückhaltebecken in gedrosselter Form in den Regewasserkanal geleitet.

Technische Anlagen

Schwerpunkte im Bereich der technischen Anlagen seien Wärmerzeugung mittels Gas-Wärmepumpe, Deckenstrahlheizplatten im Werkstattbereich mit der Möglichkeit der Einzelregelung, eine flächendeckende Brandmeldeanlage, Zu- und Abluftanlagen im gesamten Verwaltungs- und Sozialbereich und eine Entfeuchtungsanlage für den Trocknungsraum. Schweizer sprach von einem Brückenlaufkran in der Werkstatt, von Lkw- und Pkw-Säulenhebebühnen, von einem Lkw-Bremsenprüfstand und verschiedene Absaug- und Abluftanlagen.

Genannt wurde auch, dass im Bereich der Außenanlagen 6300 Quadratmeter asphaltierte Betriebshoffläche entstehe, 1900 Quadratmeter Freilager, ein Außenwaschplatz sowie Schüttboxen, Einfriedungen und Schiebetoranlagen. Die Ausgleichsfläche für Bepflanzung betrage 1500 Quadratmeter. hpw