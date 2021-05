Neuen Glockenturm erbaut

Külsheim. Die mehr als 250 Jahre alte Waldkapelle im „Schönert“ in Külsheim hat seit gut 50 Jahren einen Glockenturm mitsamt einer Bronzeglocke. Der ein halbes Jahrhundert alte Glockenturm wurde vor kurzem durch einen neuen ersetzt.

Die Weihe besagter Glocke war im September 1970 am Großen Markt beim Hauptgottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin. Einige Tage später fand die geweihte Glocke ihren Platz in dem zwischenzeitlich neben der Waldkapelle erstellten Glockenturm.

Seinerzeit führte die Zimmerei Füger die vorbereitenden Arbeiten in ihrem Hof aus, Willi Füger stellte den Glockenturm im „Schönert“ auf.

Vor Monaten hatten sich Bernhard Geiger, der Leiter des städtischen Bauhofs in Külsheim, und Hans-Peter Weber, Leiter des Forstreviers Külsheim-Ost den alten Glockenturm angeschaut und zugunsten einer besseren Standsicherheit vorgeschlagen, ihn durch einen neuen zu ersetzen. Weber dazu: „Die vier Pfosten des neuen Glockenturms wurden im Stadtwald Külsheim 2020 geschlagen – besonders haltbare Douglasien.“

Um die Waldkapelle herum ist eigentlich immer ein bisschen Leben. Schon in der „Spiesberger-Chronik“ vom Ende des 19. Jahrhunderts steht, diese Waldkapelle sei „für Jedermann, der ungestört und mit wahrer Andacht beten will“, eine willkommene und gern besuchte Betstätte. Inzwischen erzählen Großeltern ihren Enkeln, wie sie im Kindesalter beim Glockenturm die Glocke zum Klingen gebracht haben.

Die Arbeiten für den neuen Glockenturm führte erneut das Külsheimer Familienunternehmen „Zimmerei Füger“ aus, nun mit Hubert Füger und Rudi Füger als gestandene Zimmerleute.

Der neue Glockenturm mit einer Gesamthöhe von zirka acht Metern ist vom Grundsatz her genauso gestaltet wie der vorherige. Die Stadt Külsheim lieferte neue Stützen, die Statik wurde von dem Külsheimer Helmut Lawo abgenommen.

Die Fachleute erzählen, trotz seines Alters von über 50 Jahren sei der alte Glockenturm noch erstaunlich gut erhalten gewesen, manches habe gar wiederverwendet werden können. Auf das Dach sei eine neue Schalung gekommen, dazu eine Dacheindeckung mit Bitumenschindeln.

Die Stadt Külsheim übernimmt die Gesamtkosten von etwa 8600 Euro. Revierförster Weber meint schmunzelnd, der neue Glockenturm könne jetzt wieder 50 Jahre halten.

Er ergänzt, dass an diesem schönen Fleckchen zum Verweilen im „Schönert“ demnächst zwei weitere Bänke erneuert werden würden.