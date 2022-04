Neubau der Straßenmeisterei Main-Tauber ist Schritt in die richtige Richtung

Main-Tauber-Kreis/Külsheim. Landrat Christoph Schauder bezeichnete nach der Begrüßung die Straßen als Lebensadern des Landkreises. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien leisteten einen sehr wichtigen Beitrag, damit die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in der Region in einem guten Zustand blieben und zu jeder Jahreszeit sicher befahren werden könnten. Hierfür müsse ihnen eine zeitgemäße technische Ausstattung und ein ebensolcher „Heimathafen“ zur Verfügung stehen.

Insgesamt betreue das Straßenbauamt des Main-Tauber-Kreises 913 Kilometer Straße mit insgesamt 75 Straßenwärtern und sechs Auszubildenden, mit dem Verwaltungspersonal und dem Personal des Straßenbauamts seien dies rund 100 Personen. Die Straßenmeisterei Wertheim/Külsheim betreue das Streckennetz im nördlichen Teil des Landkreises mit rund 217 Kilometern.

Optimaler Standort

Der Landrat unterstrich, die bisherigen Gebäude der Straßenmeisterei in Wertheim seien in einem sehr schlechten Zustand und technisch nicht mehr auf dem neusten Stand. Die bestehenden Hallen entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen, um die Gerätschaften unterzubringen. Bereits vor einigen Jahren habe es Überlegungen im Landkreis gegeben, ob die Sanierung der bisherigen Straßenmeisterei Wertheim möglich sei oder ob ein Neubau der Straßenmeisterei am bisherigen oder einem neuen Standort entstehen könne.

Am bisherigen Standort in Wertheim bestehe erheblicher Sanierungsstau, deshalb war ein Neubau einer Sanierung vorzuziehen. Bei der Standortsuche hätten zwei Grundstücke zur Auswahl gestanden. Mithilfe einer Machbarkeitsstudie habe sich das Landratsamt für dieses Grundstück auf dem ehemaligen Kasernenareal in Külsheim entschieden.

Mit dem heutigen Spatenstich, sagte der der Landrat, werde ein weiterer wesentlicher Schritt in Rich-tung einer Umsetzung der Überlegungen und Beschlüsse gegangen. Für diesen Standort sprächen die zentrale Lage des Grundstücks im zu betreuenden Straßengebiet, die gute Erreichbarkeit sowie die Größe und Beschaffenheit des Grundstücks selbst.

Die Firma Kurtz Ersa, ergänzte Schauder, habe das bisherige Grundstück der Straßenmeisterei als Erweiterungsfläche vom Land gekauft. Seit dem Kauf sei das Grundstück dem Landkreis mietfrei von der Firma Kurtz Ersa überlassen worden, wofür er danke. Der Landrat betonte, alle Beteiligten profitierten von dieser Vorgehensweise. Die Erweiterung der Firma Kurtz Ersa sei ein Glücksfall für die Stadt Wert-heim. Die Stadt Külsheim profitiere vom Neubau der Straßenmeisterei auf ihrer Gemarkung. Der Landkreis könne sich glücklich schätzen, da er in naher Zukunft eine neue, leistungsfähigere Straßenmeisterei auf technisch modernstem Standard bekomme.

Die Kosten des Neubaus würden auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt, ließ Schauder wissen. Beim Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim handle es sich nach der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim um das aktuell zweitgrößte Investitions- und Bauprojekt des Landkreises. Der Landrat sprach diverse Dankesworte in Richtung vieler an dem Neubau Beteiligter.

Neubau war unausweichlich

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann verglich eine große Straßenmeisterei des Landkreises mit dem kleinen Bauhof einer Kommune. Die Leute machten einen tollen Job, aber keiner bekomme es richtig mit. Überspitzt gesagt, so Schreglmann, habe die Straßenmeisterei einfach da zu sein und ihre Aufgaben zu erfüllen. Die personelle und die technische Ausstattung einer Straßenmeisterei seien extrem wichtig. Hier sei der Landkreis gut aufgestellt, in die technische Ausstattung und in die Fahrzeuge werde permanent investiert.

Nun werde endlich, unterstrich der Bürgermeister, ein wichtiger Schritt gemacht, was die Unterbringung der Mitarbeiter betreffe. Ein Neubau sei unausweichlich gewesen. In der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne ergäben sich ganz neue Möglichkeiten, der nördliche Landkreis bekomme eine moderne, zeitgemäße Immobilie, hervorragend an das Straßennetz angebunden, jederzeit gut erreichbar, mit Glasfaser und digitalem Behördenfunk, eine vorhandene Quellschüttung könne für Soleerzeugung genutzt werden.

Schreglmann zeigte sich überzeugt, man sei mit diesem Neubau für die nächsten Jahrzehnte zu-kunftssicher aufgestellt. Es sei ein großer Schritt nach vorne, was eine moderne Straßenmeisterei betreffe, die Stadt Külsheim mache einen weiteren Schritt nach vorne, was die Konversion der ehemaligen Kaserne betreffe. Der Kreistag habe die entsprechenden Weichen mit viel Weitsicht gestellt und die Entwicklung des Landkreises weiter positiv gestaltet.

MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) bezeichnete Investitionen als Vertrauen in die Zukunft und zitierte Antoine de Saint-Exupéry mit „man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grundstein für etwas Zukünftiges legen“. Er sah sich bei dem Projekt eng als Wegbegleiter eingebunden, die Investition sei ein wichtiger Beitrag für den Wirtschaftsstandort. Er betonte, Straßen seien essentielle Adern vor allem im ländlichen Raum, beim Aspekt Verkehrssicherheit habe jeder Vertrauen in die Straßenbauverwaltung. Reinhart ging auf die Konversion vormaliger Kasernen ein. Man habe sich damals einigen können, dass der Kreis eine Städtebau-Sonderförderung von 70 Prozent habe erhalten können.

Er sprach Külsheim ein Kompliment aus, die hiesige Konversion sei eine tolle Erfolgsstory. Die mutige Entschei-dung des Landkreises, die Straßenmeisterei nach Külsheim zu verlegen, sei ein wichtiger Beitrag zur Konversion dieser Kaserne.

Jan Schweizer vom Büro ib Schweizer (Blumberg) hatte sich zum Einstieg die Bedeutung des Wortes „Spatenstich“ näher angeschaut und Vergleiche mit den bereits geleisteten Arbeiten der Bagger gezogen.

Ab Juni sollten die Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten beginnen, im weiteren Verlauf folgten die Gewerke des Rohbaus wie Stahlbauarbeiten, Zimmererarbeiten, Metallbauarbeiten und Dachabdichtungsarbeiten.

Bauzeit von rund 1,5 Jahren

Geplant sei, dass das Dach des Neubaus bis Anfang/Mitte Dezember 2022 geschlossen sein werde, damit die Innenausbauarbeiten beginnen und bis Ende des zweiten Quartals 2023 fertiggestellt werden könnten. Die Bauzeit werde mit zirka 1,5 Jahren veranschlagt. Der Umzug der Straßenmeisterei von Wertheim nach Külsheim sei bis zum Beginn der Wintersaison 2023 vorgesehen und zwingend einzuhalten.

Der Neubau der Straßenmeisterei entstehe als Ein-Haus-Konzept, sagte der Fachmann. Direkt an den Betriebshof angeschlossen befänden sich die Unterstellhalle und das überdachte Erdlager für die Streuaufsätze und Pflüge, der Lagerbereich, die große Fahrzeughalle und der Trakt für die Verwaltung, die Werkstätten sowie die Waschhalle. Die Streugutlagerhalle mit Silo werde im südöstlichen Bereich des Grundstücks entstehen.

Die Grundstücksfläche beträgt etwa 21000 Quadratmeter, die Zufahrt erfolge über die Boschstraße.

Alle Grußwortredner lobten viel und gerne.