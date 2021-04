Mutter Gottes erstrahlt in neuem Glanz

Steinbach. Im März 2020 hatte die KfD-Ortsgruppe Steinbach in ihrer Generalversammlung beschlossen, Geld für die Restauration der Figuren der Mutter Gottes sowie der Hl. Bernadette in der Grotte am Steinbacher Friedhof zur Verfügung zu stellen.

Auf Nachfrage erklärte sich Pfarrer i.R. Walter Eckert bereit, die beiden Statuen zu einem befreundeten Kirchenmaler im Raum Freiburg zu bringen, der sie sehr schön neu bemalte. Die Kosten, die dem Verein dadurch entstanden, waren überschaubar. Bereits seit Oktober erfreuen sich Besucher an dem schönen Anblick.

Die Grotte in Steinbach erstrahlt in neuem Glanz. © Theodora Ulrich

Demnächst sollen nun auch noch die beschädigten Seitenfenster der 1917 von Rudolf und Maria Schüßler gestifteten Grotte renoviert werden. Hierfür wurden sie jetzt ausgebaut und werden in der kommenden Zeit zu einem Betrieb für Kirchenglaserei gebracht. Auch hierfür hat sich Pfarrer i.R. Eckert wieder zur Verfügung gestellt.

Da die Mariengrotte am Friedhof Steinbach ein viel besuchter Ort für die Zwiesprache mit der Mutter Gottes ist, wird auch diese Erneuerung den Besuchern gefallen.

