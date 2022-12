Musiktalente zeigten ihr Leistungsvermögen

Külsheim. Das Adventsvorspiel der Jugendmusikschule Külsheim am Mittwochabend im Konzertsaal der Bildungseinrichtung erwies sich auch heuer als bunte Mischung aus unterschiedlichen Epochen und war trefflich geeignet zur Einstimmung auf das anstehende Weihnachtsfest.

Ehe Instrumentalsolisten und verschiedene Ensembles mit ihren erarbeiteten Programmbeiträgen dieses Vorspiel gestalteten, hieß Achim Klein, der Leiter der Jugendmusikschule Külsheim, bei Schneegestöber draußen, die Gäste willkommen.

Er sagte, das Programm sei schlank gehalten, und meinte schmunzelnd, die Kinder und Jugendlichen hätten so gut geübt, dass sogar Schnee gefallen sei. Zudem sei der Weihnachtsbaum ein untrügliches Zeichen, wo es zeitlich hingehe. Der Leiter wünschte allen, ob Musizierende oder Zuhörer, viel Spaß, was sich denn in großer Vielfalt bewahrheiten sollte.

Die Vortragenden waren mit hoher Konzentration zugange und ließen sich auch von einem techni-schen Problem nicht aus der Ruhe bringen. Man hörte Beiträge aus den diversen Sparten, wo nötig unterstützte das Lehrerkollegium.

Zu Beginn musizierten einzelne Blockflöten. Mia Fertig trug „A A A –der Winter, der ist da“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ vor, Greta Weber die Weihnachtslieder „Alle Jahre wieder“ und „Ihr Kinderlein kommet“, Laura Amend „Stille, stille, kein Geräusch gemacht“ und „Jingle Bells“.

Bereits bei diesem Teil des Konzerts zeigte sich, dass fleißiges Üben hörbare Fortschritte bringt. In die gleiche Richtung tendierten Hannes Dietz (Posaune), Tian Geier, Dustyn Gohr (jeweils Trompete) und Benedikt Spengler (Flügelhorn) bei „Pavane Battaille“ (Tylmann Susato). Emma Grimm (Saxophon) und Lena Heinrich (Klarinette) ließen gemeinsam die Lieder „Was soll das bedeuten?“, „Joseph, lieber Joseph mein“ und „Herbei, o ihr Gläubigen“ erklingen.

Charleen Kaufmann (Geige, Largo aus Concerto opus 3/3 von Antonio Vivaldi) und Anna Katharina Berberich (Klarinette, „Am Weihnachtsbaume“ und „O Tannenbaum“) spielten die nächsten Beiträge prächtig. Marie Geier (Klarinette) brachte „Mary, did you know?“ (M. Lowry/B. Greene) dar, Philipp Schäfer (Posaune) „Aria aus Poliuto“ von Gaetano Donizetti. Danach erfreuten Fiona Kohlhepp, Christin Spengler und Sophie Weber (alle Querflöten) gemeinsam mit „Hebe deine Augen auf“, dem Engelsterzett aus dem Oratorium „Elias“.

Weiter ging es in diesem abwechslungsreichen Reigen zuerst mit Marie Geier (Klavier) und der „Sonate op. 55, Nr.3 - Satz 1“ (Friedrich Kuhlau) und danach mit Dustyn Gohr (Trompete) und dessen „He´s a Pirate“ (Klaus Badelt). Das Trio der Querflötistinnen Fiona Kohlhepp, Christin Spengler und Sophie Weber begleitete die Zuhörer mit Händels „Tochter Zion“ und „Gloria in Excelsis Deo“ aus Frankreich.

Philipp Grimm (Klarinette) brachte dem Publikum „Jingle Bells“ (James Pierpont) näher.

Hannes Dietz, Tian Geier, Dustyn Gohr und Benedikt Spengler bestachen wie bereits zuvor, diesmal mit dem „Hot Chocolate Rag“ (Uwe Heeger).

Alle waren eingebunden in das abschließende „Fröhliche Weihnacht überall“ (Liebhart), der Text des abschließenden Liedes gab einen starken Hinweis, worauf manche Gedanken der nächsten Tage ge-richtet sind: „Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall“. Die Vortragenden erhielten durch die Bank Applaus, berechtigten Applaus.

Der Leiter der Jugendmusikschule bedankte sich bei allen, die vorgespielt und unterstützt hatten. Dieses Vorspiel sei mit Aufregung verbunden gewesen, Kalorien verbraucht worden. Diese könnten wiedergeholt werden, meinte Klein mit einem fröhlichen Blick auf ein entsprechendes Behältnis. Er unterstrich, die Lehrkräfte hätten gut vorbereitet, wünschte einen schönen Abend und ergänzte, „genießen Sie die ruhigen Tage und das Weihnachtsfest, kommen Sie gut in das neue Jahr“.