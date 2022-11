Musik der 3 Freunde ging ans Herz

Külsheim. Etwa 100 Gäste kamen am Sonntag zum adventlichen Konzert der „3 Freunde“in die katholische Pfarrkirche St. Martin in Külsheim. Wolfgang Ascher, Eberhard Dörr und Oskar Fuchs überzeugten dabei mit ihren Liedern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die sparsame Beleuchtung in der Kirche war genau richtig, um sich auf das Trio, dessen Lieder und Texte konzentrieren zu können. Die Stimmen, Musik, Gedanken verwoben sich zu einem Geflecht, da den Einstieg in die vorweihnachtliche Zeit wunderbar begleitete.

Das Lied „Ein Stück Musik von Hand gemacht“ hatte das Trio bewusst an den Anfang gestellt, gab es doch die Richtung auch für das folgende Programm vor. Ziel der Akteure war, Lieder so natürlich wie möglich zu präsentieren. „Wir spielen aus Spaß“, erklärten die „3 Freunde“ zu Beginn.

Mehr zum Thema In Limbach und Osterburken Außergewöhnliches Klangerlebnis Mehr erfahren Kurzweiliger Abend Konzert des Külsheimer Musikvereins begeisterte das Publikum Mehr erfahren Kultur Konzerte der „Drei Freunde“ Mehr erfahren

„Zünde eine Kerze an, dein Lied der Hoffnung“ erwies sich wie die folgenden als wunderbares, bewegendes Lied. „Einfach sein“ ließ die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf die Grundwerte der Welt zurückbesinnen. „Ein Teil von meinem Herzen“ beschrieb, was eine tiefe Verbindung von Herzen ausmacht, „Stark“, dass die betreffende Person wisse, dies sei nicht immer so.

Der Reigen der Lieder umfasste Stücke aus der ganzen Welt. Darunter waren bekannte Werke, die einen zur inneren Ruhe kommen ließen.

Die drei Interpreten luden ihre Gäste ein zum Spenden für die Kinder-Flüchtlingshilfe in Külsheim sowie für den Kindergarten St. Elisabeth in der Brunnenstadt. Sie dankten Pfarrer Joachim Seraphin „für diese schöne Stube“. Beim abschließenden „Feliz Navidad“ klatschen die Zuhörer zum Gesang, während zwei Musiker durch die Kirche liefen und allen eine frohe Weihnacht wünschten.

Am Ende applaudierten die Besucherinnen und Besucher stehend. Der Pfarrer sagte „Danke, dass Sie gekommen sind“. Hier sei ein Feuer entzündet worden auch für andere Menschen.