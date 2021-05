Modulare Holzbauweise erhält Vorzug

Infrastrukturelle Maßnahmen standen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Montag in Külsheim.

Külsheim. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim beschied die Beschlussvorschläge zur Vergabe der Architekten- und Planungsleistungen bei der Erweiterung des Kindergartengebäudes in der „Bürgermeister-Kuhn-Straße 9“, die Vergabe der Ingenieurleistungen zum Ausbau der Rommelstraße und zur Erneuerung der Kanalisation im zweiten Bauabschnitt sowie über das Absehen von Ausgleichsbeiträgen im Sanierungsgebiet „Stadtkern IV“ jeweils einhellig zustimmend.

Erweiterung Kindergartengebäude

Die Sanierung der Rommelstraße in Külsheim geht weiter. © Hans-Peter Wagner

Zur Erweiterung des Kindergartengebäudes sagte Heiko Wolpert vom Bauamt einleitend, die Kindergartenrotation beginne. Mit dem Umbau des ehemaligen Kasernengebäudes in der „Bürgermeister-Kuhn-Straße“ zur Kindertagesstätte werde der evangelische Kindergarten dort einziehen, damit das bisher genutzte Gebäude sowie das Pfarrhaus zu einer Kindestagesstätte ab Juli 2021 umgebaut und modernisiert werden könnten. Im Rahmen der Kindergartenkonzeption sei festgelegt, dass nach der Sanierung der Liegenschaft in der Hans-Weisbach-Straße der evangelische Kindergarten Ende 2022 wieder dort einziehe.

Etwa Anfang 2023, so Wolpert, solle der katholische Kindergarten dauerhaft in das Gebäude „Bürgemeister-Kuhn-Straße 9“ einziehen. Bis dahin müssten allerdings die Voraussetzungen geschaffen werden, damit alle Gruppen dort untergebracht werden können. Deshalb sei es notwendig, schon jetzt mit den Planungen für eine Erweiterung zu beginnen, damit entsprechende Zuschussanträge gestellt werden könnten und die zeitliche Umsetzung zu gewährleisten sei.

Der Gemeinderat habe sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, in welcher Bauweise der Anbau ausgeführt werden solle und sich nach Abwägung aller Vor- und Nachteile letztendlich dafür ausgesprochen, das Gebäude in modularer Holzbauweise zu planen. Dafür sprächen hohe Kostensicherheit, nachhaltiges Bauen, hoher Vorfertigungsgrad, eine kurze Bauzeit, minimierte Schnittstellenproblematik bei den verschiedenen Gewerken, eine klare Zuordnung der Gewährleistung sowie Zeit- und Kostenersparnis bei der Objekt- und Bauüberwachung.

Die Firma Komminvest (Langenburg) habe viel Erfahrung im modularen Bauen, informierte Wolpert, und solle mit der Planung des Anbaus in den Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt werden. Ausschreibung und Vergabe müssten aus vergaberechtlichen Gründen durch ein anderes Büro erfol-gen. Wolpert erläuterte hierzu ausführlich.

Mit der Firma Komminvest sei bei anrechenbaren Kosten von 1,1 Millionen Euro ein Gesamthonorar von brutto 43 707 Euro verhandelt worden, sagte Wolpert. Die Mittel für die Planungsleistungen seien im Haushalt 2021 finanziert. Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu.

Ausbau Rommelstraße

Irene Trabold vom Bauamt referierte zum zweiten Bauabschnitt des Ausbaus der Rommelstraße und zur Erneuerung der dortigen Kanalisation. Der erste Bauabschnitt habe sich von der Haagstraße bis zum Kurvenbereich der Metzgerei Zeh erstreckt. Es sei klar gewesen, dass der Ausbau nach Möglichkeit zügig fortgesetzt werden solle. Deshalb sei parallel ein erneuter Förderantrag zur Kanalerneuerung für einen zweiten Bauabschnitt gestellt worden.

Mit dem Bewilligungsbescheid vom April werde ein Zuschuss in Höhe von 225 100 Euro bewilligt, so Trabold, mit der Maßgabe, dass der Baubeginn spätestens am 1. Oktober 2021 erfolgen müsse. Ein Zuschuss für den Straßenbau sei bereits vorher bewilligt worden und werde anteilig verwendet.

Die Fachfrau erklärte, der zweite Bauabschnitt beginne nach der Kurve in der Rommelstraße, führe über den Einmündungsbereich zur Hebbelstraße und ende im Bereich des Anwesens Hüllen (Rommelstraße 19). Hier befinde sich der Hochpunkt der Rommelstraße und das Ende der Kanalleitung. Vorgesehen seien der Austausch und die Aufdimensionierung des Kanals bis zur Einmündung Hebbelstraße, die Kanalleitung weiter bis zum Anwesen Rommelstraße 19 sowie die Anschlussleitung zur Hebbelstraße werde erneuert. Auf der Gesamtlänge von etwa 160 Meter erfolge der Straßenausbau in gleicher Ausbauvariante wie im ersten Abschnitt.

Trabold ließ wissen, das Ingenieurbüro Sack & Partner (Tauberbischofsheim) habe bereits die Grund-planung der gesamten Rommelstraße inklusive Zuschussunterlagen erarbeitet, zudem Ausführungsplanung und Bauleitung im ersten Bauabschnitt durchgeführt. Deshalb habe man mit diesem Büro entsprechend über den zweiten Bauabschnitt verhandelt. Beim Abwasser ergebe sich bei anrechenbaren Kosten von netto 225 000 Euro ein Honorar von 22 938 Euro brutto, beim Straßenbau bei anrechenbaren Kosten von netto 250 000 Euro ein Honorar von 25 904 Euro brutto.

Trabold sagte, die Kostenschätzungen basierten auf der Kalkulation im Herbst 2020, momentan seien die Baupreise diffus. Man gehe von Straßenbaukosten von insgesamt 336 000 Euro aus, im Haushalt 2021 seien 340 000 Euro finanziert, der anteilige Zuschuss betrage 80 000 Euro. Die gesamten Kanalbaukosten kämen auf 304 450 Euro, im Haushalt 2021 seien 320 000 Euro finanziert, der Zuschuss aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft komme auf 225 100 Euro, was einer Förderquote von etwa 74 Prozent entspreche.

Trabold informierte weiter, damit die Sanierung der Rommelstraße inklusive Kanalerneuerung nahtlos weitergeführt werden könne, werde parallel für den dritten Bauabschnitt ein Zuschussantrag für die Kanalerneuerung gestellt. Eine Bewilligung gebe es hoffentlich im Jahr 2022.

Jürgen Goldschmitt meinte, es sei logisch, nach Schritt eins Schritt zwei folgen zu lassen. Jeder wisse, dass die Preise explodierten, man habe wenig Alternativen. Er erkundigte sich nach der Schlussabrechnung für den ersten Bauabschnitt, was Trabold mit „eigentlich eine Punktlandung, unterhalb der Planung“ beantwortete. Das Gremium beschloss die Vergaben der beiden Ingenieurleistungen einstimmig wie vorgetragen.

Keine Ausgleichsbeiträge

Ein weiterer Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit der möglichen Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet „Stadtkern IV“. Trabold informierte, der Ausgleichsbetrag stelle die sanie-rungsbedingte Erhöhung des Bodenwertes dar. Sie erläuterte, nach welchen ein solcher Betrag per Bescheid zu erheben sei und dem Sanierungstopf zugeführt werde.

Von der Erhebung eines Ausgleichsbetrages könne abgesehen werden, wenn eine geringfügige Bo-denwerterhöhung gutachterlich ermittelt worden sei und wenn gleichzeitig der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrages in keinem vertretbaren Verhältnis zu den möglichen Einnahmen stehe.

Trabold nannte als Summe der Ausgleichsbeträge 43 608 Euro und als errechnete Verwaltungskosten für die Erhebung 194 738 Euro. Im Sinne des pflichtgemäßen Ermessens sei ein Absehen von der Erhebung nicht nur sanierungsrechtlich zulässig, sondern auch haushaltswirtschaftlich geboten.

Der Gemeinderat folgte einstimmig der Empfehlung des Sanierungsausschusses, auf Grund der ge-ringfügigen Wertsteigerung und dem gegenüberstehenden hohen Verwaltungsaufwand von der Erhe-bung benannter Ausgleichsbeträge abzusehen.