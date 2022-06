Mitsingen erwünscht

Külsheim. Eine öffentliche Probe hat der Männergesangverein Harmonie Külsheim im Biergarten des Gasthauses zur Rose abgehalten.

20 Sänger, Chorleiter Berberich und viele Zuhörer versammelten sich mitten in Külsheim. Die Sänger sangen das Stimmungslied und Vorsitzender Attila Spielmann erläuterte, dass der MGV mit vier öffentlichen Proben um Nachwuchs werben will, damit der traditionelle Männerchor in Külsheim bestehen bleiben kann.

Der MGV Külsheim möchte mit öffentlichen Proben die Neugier der Bürger wecken. © MGV

Durch Unterstützung der Rotarier habe man eine Verstärkeranlage anschaffen können, die die technischen Möglichkeit für öffentliche Proben erst geschaffen habe. Chorleiter Claudiu Berberich führte die Sänger und die Zuhörer gekonnt durch das Programm, das 15 Lieder umfasste. Die Reihe der öffentlichen Proben wird zu folgenden Terminen fortgesetzt: 7. Juli im Biergarten Da Luciano, 20. Juli im Freilufttheater der Pater-Alois-Grimm-Schule und am 21. September im Biergarten Greenhorn. Die Sänger hoffen weiter auf viele Besucherinnen und Besucher und auf neue Sänger beim Chorgesang des MGV Harmonie Külsheim. mgv

