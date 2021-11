Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet

Külsheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich 33 Mitglieder der DLRG Külsheim am Freitagabend im Gasthaus „Zum Speer“. Berichte, Ehrungen sowie ein kleiner Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf rundeten die Zusammenkunft ab.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Martin Reinhart gab dieser einen Einblick in die Aktivitäten der Vereinsarbeit seit der bislang letzten Hauptversammlung. Wegen Corona sei es leider in diesem Jahr nicht möglich, wie gewohnt die einzelnen Aktivitäten umzusetzen.

Wie Reinhart weiter erklärte, gab es viele Gespräche im Vorstand und mit der Stadt Külsheim. Dabei wurde beraten, wie es möglich sei, der Bevölkerung wenigstens einen kleinen Teil des gewohnten Angebotes zu bieten. Der Vorsitzende betonte auch in diesem Zusammenhang die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommune, der ihr dafür seinen Dank aussprach.

Der Technische Leiter André Nehmiz berichtete von den Trainingsabenden im Schwimmbad. Ebenso referierte er über die 2020/21 geleistete Aufsicht, durch die DLRG-Mitglieder für einen sicheren Badebetrieb sorgten. Die gewohnten Angebote in den Bereichen Schwimmausbildung, Breitensport, Aquafitness und Babyschwimmen mussten im vergangenen Jahr komplett ausfallen. Nach der Wiederöffnung des Bads im August startete die DLRG einen Anfängerschwimmkurs, bei dem ein Elternteil dem Kind das Schwimmen mit Anleitung durch die Ausbilder vom Beckenrand aus beibringen konnte.

Die Jugendvorsitzenden Lukas Schwarz und Julia Thum informierten über Aktionen der Jugend. So haben die Jugendlichen den Jugendraum komplett neu gestaltet. Zudem nahmen sie an Onlineterminen des Bezirks teil. Bei den Wahlen im Frühjahr schieden Anna und Katrin Adelmann sowie Paul Wolpert aus dem Jugendvorstand aus. Dem Gremium gehören nun folgende Mitglieder an: Jugendleiter: Andreas Diefenthaler, Maximilian Lüdicke, Markus Pauly und Lukas Schwarz; Ressortleiter Freizeit: Jonas Wolpert; Ressortleiter Finanzen: Florian Adelmann; Beisitzer: Julia Thum und Jacob Lüdicke.

Im Jugendbereich gab es für die Aktiven im vergangenen Jahr keine Möglichkeiten, sich bei sportlichen Aktivitäten mit anderen Ortsgruppen zu messen. In nächster Zeit wollen die Verantwortlichen versuchen, weiterhin coronakonforme Aktionen für die Jugend anzubieten.

An dem Kassenbericht von Michaela Nehmiz hatten die beiden Prüfer Carmen Grimm und Katja Schöpperle nichts zu beanstanden. Die Kassiererin wurde von der Versammlung entlastet.

Martin Reinhart ehrte langjährige Mitglieder der DLRG Külsheim. Das Mitgliedsabzeichen in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Talisa Ballweg, Tobias Erbacher, Marcel Hess, Elias Hofmann, Martin Hofmann, Patrick Schneider, Marcel Schander, Reimund Imhof und Michelle Gellert. Das Mitgliedsabzeichen in Silber für 25 Mitgliedschaft gab es für Sandra Fischer, Thomas Höfert, Franziska Pawlik, Kevin Lutz, Bastian Keller und Eugen Engel. Mit dem Mitgliedsabzeichen in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Martin Grimm, Stefan Grimm, Ingrid Haag und Ludwig Haag ausgezeichnet.

Abschließend gab Martin Reinhart einen kleinen Ausblick auf geplante Aktionen. Diese seien auch unter www.kuelsheim.dlrg.de auf der Homepage der DLRG-Ortsgruppe aufgeführt.