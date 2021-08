Miteinander einen wunderschönen Treffpunkt geschaffen

Eiersheim. Ein Helferfest als Anerkennung für alle, die mit Kurt Trefs, Wolfgang Gotsch, Kurt Krug und Heinz Kremer beim Ausbau der Dorfscheune und der Gestaltung der neuen Dorfmitte mit Hand angelegt haben, fand in Eiersheim statt.

Kurt Trefs ging zunächst noch einmal auf das Gesamtprojekt ein. Wie er erklärte, ist die Scheune bis auf Kleinigkeiten bezugsfertig. In dreijähriger, unfallfreier Bauzeit mit über 6600 Arbeitsstunden von über 80 ehrenamtlichen Helfern wurden das Gebäude und die Außenanlage fertiggestellt. Bei dem Projekt in der historischen Ortsmitte, die seit vergangenem Jahr wieder eine Dorflinde ziert, wurde bis auf die Anschlüsse von Strom, Wasser und Kanal, die Architekten- und Zimmermannsarbeiten alles komplett in Eigenleistung und unentgeltlich erstellt.

Weiter erinnerte Trefs an den Beginn der Arbeiten im Januar 2017. Das Organisationsteam, dem neben ihm Wolfgang Gotsch, Kurt Krug und Heinz Kremer angehörten, wurden sogleich von den Senioren unterstützt. Ihr Netzwerk erstreckte sich auf freiwillige Helfer, die beispielsweise Maurer-, Verputzer-, Blech- und Spenglerarbeiten ebenso übernahmen wie die Installation von Wasserleitungen oder Teilen der Heizung. Zugepackt wurde unter anderem auch beim Fliesen des Gastraums, der Küche und der sanitären Anlagen.

Auch Bürger aus Werbachhausen und Schweinberg unterstützten das projekt durch ihr Fachwissen oderdie unentgeltliche Bereitstellung von Material. Besonders lobte Kurt Trefs die Jugendlichen Eiersheims die tatkräftig beim Pflastern mitgeholfen haben. Künftig wollen sie das Mähen des Außenbereichs übernehmen.

Abschließend würdigte Kurt Trefs besonders Bernd Gress, Ansprechpartner bei der Stadt Külsheim für die baulichen Angelegenheiten, für die gute Zusammenarbeit. Lob sprach er außerdem dem Eiersheimer Stadtrat Stefan Sack für seine stetige Unterstützung und Mithilfe aus. Besonders hob der Redner seine drei Teamkollegen als Männer der ersten Stunde hervor. Es habe kein Gewerk bei Ausbau der Dorfscheune gegeben, an denen das Team nicht aktiv beteiligt gewesen sei.

Groß war auch die Spendenbereitschaft. Beispiele dafür sind der extra angefertigte Stammtisch, die Außensitzgruppe, die Sitzbank neben der Dorflinde, der Baum selbst, Vorhänge, Kühlschränke und viele Getränke, die den helfern während ihrer Arbeit zugute kamen.

Auch Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann brachte seine Begeisterung für das Projekt zum Ausdruck. Er erinnerte daran, dass Kurt Trefs sich bereits als Gemeinderat für einen neuen Dorfplatz eingesetzt habe. Sichtlich beeindruckt zeigte sich der Rathaus-Chef ob der hohen Zahl an ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden. Was mit der Beantragung von Zuschüssen durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum begonnen habe und mit tausenden Helferstunden weitergeführt worden sei, schlage sich jetzt in dem über 250 000 Euro teuren Projekt mitten von Eiersheim nieder: Ein Erfolg, der rückblickend heute Kurt Trefs recht gebe.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus Tauberbischofsheim brachte ihre Bewunderung für die neu gestaltete Ortsmitte ebenfalls zum Ausdruck. Das Projekt zeige, was durch ein funktionierendes Netzwerk in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft möglich ist. Nun habe Eiersheim einen gemeinsamen Treffpunkt, an dem Menschen wie früher unter der Dorflinde Neuigkeiten austauschen können.

Bürgermeister Schreglmann und Bundestagsabgeordnete Warken überreichten am Ende der Reden jeweils einen Getränkegutschein stellvertretend für alle Ehrenamtlichen Helfer an dem gelungenen Projekt an Kurt Trefs. Anschließend konnten sich die Helferinnen und Helfer selbst ein Bild der neuen Dorfscheuen und des neu gestalteten Dorfplatzes in der historischen Dorfmitte Eiersheims machen. wokru