Külsheim. Mit einem Messer verletzte ein 44-Jähriger am Samstagabend einen 35-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft in Külsheim. Die Männer gerieten gegen 21.45 Uhr in dem Gebäude in der Bürgermeister-Kuhn-Straße in Streit, in dessen Verlauf beide zu Messern griffen. Letztendlich stach der 44-Jährige mit einem Obstmesser mehrmals auf den 35-Jährigen ein. Dieser wurde dabei lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige zog sich vermutlich leichte Verletzungen zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1