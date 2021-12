Mit drei Schüssen den Müller verletzt

Vor 100 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag wurden Bewohner der Maisenbacher Mühle Opfer eines Raubüberfalls. Dabei scheute ein Täter nicht vor dem Gebrauch seiner Pistole zurück.

Uissigheim. Die Maisenbacher Mühle wurde 1375 erstmals erwähnt und gehörte zum Dorf Uissigheim. Sie stand etwa zweienhalb Kilometer südlich der Ortschaft im romantischen Maisenbachtal an der Straße nach Hochhausen und nahe der Kapelle der Heiligen Familie im Maisenbachtal. Das kleine Gotteshaus hatten Bewohner der Mühle in den Jahren 1891 und 1982 hatten errichten lassen.

Der Maisenbach selbst hat mehrere Quellen, die auf Eiersheimer, Hochhäuser und Uissigheimer Gemarkung liegen. Flossen diese Quellen spärlich oder blieben in trockenen Sommern ganz aus, so stockte und „zockelte“ die Mühle nur noch. Deshalb erhielt sie von den Bürgern den Spottnamen „Stockmühle“, woraus im Laufe der Zeit „Zockmühle“ wurde.

24 Meter hoch

Wie der aus der Maisenbacher Mühle stammende und 1931 geborene Paul Freund (Tittling) in seinen Lebenserinnerungen schreibt, hatte das Mühlengebäude fünf Stockwerke. Die Höhe vom Giebel bis zur Wasseroberfläche betrug stolze 24 Meter. Die Mühlenräume erstreckten sich ineinander übergehend über alle Stockwerke, die Wohnräume lagen im Erdgeschoss.

Im Heimatbuch Uissigheim aus dem Jahr 1966 verankert sind die Ereignisse an Weihnachten 1921 in der mündlichen Darstellung von Elisabeth Rüttling (geborene Freund) festgehalten. Sie war als junge Frau ganz nah an den Geschehnissen dran und lebte später in Eiersheim. Wie Rüttling berichtete, hieß der letzte Besitzer der Mühle Otto Freund. Sein Vater Josef und seine Familie hatten einmal in der sehr abgelegenen Mühle ein schreckliches Erlebnis. Es war am ersten Weihnachtsfeiertag im Jahre 1921.

Weiter heißt es, nur der alte Müller, seine Frau, die junge Müllerin und zwei junge Burschen, zur Aus-hilfe in der Mühle angestellt, waren im Hause. Die anderen Familienangehörigen waren zum Gottesdienst nach Uissigheim gegangen. Das hatten vier Übeltäter beobachtet. Einer davon, ein „Hamsterer“ aus Frankfurt – in der damaligen Inflationszeit gab es die genauso wie nach dem Zweiten Weltkrieg, war schon mehrfach in der Mühle gewesen, hatte dort gebettelt und getauscht. Somit kannte er die Räumlichkeiten genau. Er war als Einziger maskiert. Zwei der anderen Räuber stammten aus Ingolstadt.

Kirchgang ausgenutzt

Als nun die Familienmitglieder zum Hochamt nach Uissigheim gegangen waren, drangen die Räuber in das Gehöft ein. Dabei trafen sie im Hof auf den einen jungen Burschen, den sie überwältigten. Dann gingen sie durch die offene Haustür in das Wohnzimmer. Von dort aus überrumpelten sie die Müllersleute in der Küche.

Mit Schürhaken zugeschlagen

Der maskierte Räuber zog die Pistole und verwundete sofort den alten Müller mit drei Schuss, als dieser den Versuch machte, sich zur Wehr zu setzen. Die alte Müllerin bekam einen Schlag mit dem Schürhaken über den Kopf, so dass sie bewusstlos niedersank.

Die junge Müllerin wurde ergriffen und zusammen mit den Verwundeten und allen übrigen Bewohnern im oberen Stock in Schränke gesperrt. Diese warfen die Täter wiederum so um, dass die Türen unten zu liegen kamen. Auf die Schränke stellten die Verbrecher noch Kommoden. Inzwischen war der junge Mann, den die Räuber im Hof niedergeschlagen hatten, wieder zur Besinnung gekommen und rannte laut schreiend in Richtung Gamburg. Das bewog die Gauner, in größter Eile das Haus zu durchsuchen. Uhren, Schmuck und 10 000 Mark Inflationsgeld rafften sie in aller Hast zusammen. Dann suchten sie schleunigst das Weite.

Als die anderen Familienmitglieder aus der Kirche heimkehrten, drangen ihnen die Schreie der Eingesperrten entgegen: „Lasst uns doch raus!“, „Befreit uns!“ Die Eingeschlossenen wurden sofort aus ihrer Lage gerettet und der Schaden besichtigt: Türen und Schubladen der Möbelstücke standen offen, alles war herausgeworfen oder durchwühlt. Ein telefonischer Hilferuf war nicht möglich, weil die Räuber die Leitung durchschnitten hatten. So musste man abwarten, ob der junge Bursche aus Gamburg Hilfe brachte.

Dieser Überfall bewog die Uissigheimer Bürger, drei Nächte lang die Mühle zu bewachen. Die Räuber aber kamen nicht wieder. In den folgenden Jahren wurden den Müllersleuten von der Polizei immer wieder Fotografien von Verbrechern vorgelegt. Auf einem der Bilder erkannte die junge Müllerin einen der Räuber. Im Gefängnis Tauberbischofsheim fand eine Gegenüberstellung statt. Aber der Gauner leugnete alles ab. Eines Nachts aber gestand er alle seine Schandtaten dem Gefängniswärter und verriet gleichzeitig seine Komplizen.

Am Schwurgericht in Mosbach erhielt einer der Täter 15 Jahre, die beiden anderen je zwölf Jahre Zuchthaus wegen Raubüberfalls und Misshandlung. Das vierte Mitglied der Bande hat man nie erwischt.

Mühle brannte ab

Der Raubüberfall auf die Mühle blieb damals natürlich lange Tagesgespräch. Die Maisenbacher Mühle indes brannte am 25. September 1938 ab. Als Brandursache wurde angenommen, so schreibt Paul Freund, dass ein Lager heiß gelaufen sei. Gerettet werden konnte nur noch eine Holzhalle. Die Brandstätte wurde von Männern des Dorfes aufgeräumt, vier Wochen später war alles eingeebnet. Auch die Holzhalle verschwand in späteren Jahren.

Somit blieb nur die Erinnerung an eine große Mühle und die Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, in den verbliebenen Mauerresten nach „Schätzen“ zu graben.