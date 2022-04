Mehr Tierwohl durch die Verwendung einer Schlachtbox

Uisiigheim. Knapp 20 Personen trafen sich am Dienstagnachmittag in der Landmetzgerei Schmall in Uissigheim zu einer Betriebsbesichtigung. Hintergrund ist der gemeinsame Gedanke, wie für kleine Betriebe die komplexe Problematik des Schlachtens und Verwertens auf zukunftsträchtige Beine gestellt werden kann.

Zu diesem Treffen gekommen waren Landwirte aus Hohenlohe und dem Main-Tauber-Kreis, die ihr Vieh nach Demeter-, Bio- und teilweise anderen speziellen Vorgaben großziehen, zuständige Vertretern der Bio-Musterregion Main-Tauber und Hohenlohe, Vertreter der Jägerschaft, Mitglieder des Kreistags des Main-Tauber-Kreises.

Michael Schmall, Inhaber benannter Landmetzgerei, trug vor der eigentlichen Besichtigung vor, dass manche Landwirte gerne ihre Tiere schlachten lassen würden, weit und breit jedoch keinen Metzger mehr fänden.

Schmall äußerte, die interessierten Landwirte probierten neue Methoden der Schlachtung aus, ließen ihr Vieh zum Teil auf der Wiese schießen und dann zum Zerlegen anliefern. Dies sei im Sinne des Ti-erwohls, für den Metzger, der verantwortlich sei, dass ordnungsgemäß zu Fleisch oder Wurst verar-beitet werde, bedeute ein solches Verfahren allerdings Neuland. Schmall ging kurz darauf ein, wie er durch eine E-mail aus dem Landwirtschaftsamt mit dem Inhalt „Metzger gesucht“ aufmerksam geworden sei. Es gebe einfach keine Metzgerbetriebe mehr oder Zulassungen fehlten.

Auch Viehhalter gebe es nicht mehr viele, denn sie hätten zu viel mit den Vorschriften zu kämpfen. Etliche seien in der Viehhaltung von „groß“ auf „klein“ übergegangen, achteten besonders auf Tierschutz und auf Qualität.

Es war bei dem Treffen deutlich zu spüren, dass die momentan kleine Interessengemeinschaft ver-sucht, einem Projekt Hand und Fuß zu geben. Man will Lebendtiertransporte und damit Stress für die Tiere vermeiden, weitere Aspekte des Tierschutzes achten, die Wertschöpfung in der Region behalten, darüber hinaus Leute für den Metzgerberuf gewinnen. Vielleicht könnten auch Metzger, die ihr Gewerbe geschlossen haben, wieder aktiviert werden. Kleine Handwerker könnten mit den Angeboten von Großfirmen nicht mithalten. Man war sich einig: „Es muss etwas passieren“.

Der „Kugelschuss auf der Weide“ werde als stressfreie Form des Tötens beschrieben, so lautete ein Argument, immer mehr Landwirte entschieden sich für diese Alternative. Die EU habe die entsprechenden Rahmenbedingungen endgültig festgelegt. Überlegungen, wie man daraus folgende Gedanken weiterverfolgen könne, so war zu hören, hätten zu diesem Treffen hier geführt. Die Besichtigung erfolge, um zu schauen, ob die besuchte Metzgerei in Frage komme.

Es gelte, die angedachte Vorgehensweise publik zu machen, das finde nun auch in den Ämtern statt. Es wurde geäußert, im Main-Tauber-Kreis sei man dafür aufgeschlossen, eine Sensibilisierung für das Thema habe stattgefunden. Vor Jahren sei man mit einem ähnlichen Versuch andernorts an den Verordnungen gescheitert.

Direktvermarkter sollten zusammenarbeiten, sich verknüpfen, um Vielfalt bieten zu können, „das kön-nen wir“. Man gehe auf die Metzger zu, man gehe auf die Händler zu. Hier haben sich also Tierhalter und ein Metzger zusammengefunden, welche gemeinsam das Thema „mobile Schlachtbox“ für Großvieh angehen wollen. Man möchte Tiere zukünftig im eigenen Betrieb töten und danach zum Metzger transportieren. Dazu soll gemeinschaftlich ein Fahrzeug gekauft werden, welches gemeinsam genutzt wird.

Tierhalter und Verbraucher forderten zunehmend eine möglichst artgerechte Haltung der Tiere, so sei die Ausgangslage. Eine artgerechte und natürliche Tierhaltung sei mit möglichst viel Weidegang oder gar mit einer ganzjährigen Weidehaltung verbunden. Je natürlicher sich die Haltungsform darstelle, desto befremdlicher seien Transportfahrzeuge für die Tiere, da sie solche Fahrzeuge nicht kennen. Das Fangen und das Transportieren der Tiere bedeuteten viel Stress für die Tiere und deren Halter.

Als Vorteil einer mobilen Schlachtbox wurden die Versorgungssicherheit in der Region genannt, sie unterstütze Tierhalter jeglicher Betriebsgröße und Bewirtschaftungsform. Die Beschaffung einer mobilen Schlachtbox könne über die Interessengemeinschaft in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden erfolgen, eine Koordinierung durch das Regionalmanagement Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis und/oder in Netzwerken.

Die Interessengemeinschaft will eine Zusammenarbeit mit geeigneten und interessierten Schlachtbetrieben und Metzgereien aufbauen und ein Angebot an die Berufsschulen richten für berufliche Weiterbildung in der Nutztierhaltung, in der Veredelung und in der Diversifizierung entlang der Wertschöpfungsketten.

Die Idee einer mobilen Schlachteinheit wurde in den Reihen der Anwesenden als großer Wurf für die Direktvermarkter gesehen, es müsse eben alles verknüpft werden. Es wurde anerkannt, dass in der Landwirtschaft gute Organisationen bestünden, wie zum Beispiel in einem Maschinenring. Man könne auf solche Strukturen zurückgreifen. Die Betriebsbesichtigung führte allgemein zu einem höheren Kenntnisstand und ließ anschließend Zeit, sich über bestimmte Aspekte eingehend auszutauschen.

Man war froh, dass ein Metzger da sei, an den Vieh und Wild geliefert werden können. Der Metzger veredle, die Anfahrenden bekämen die Produkte zurück und könnten diese vermarkten.

Michael Schmall meinte abschließend, er habe den Leuten zeigen können, auf was diese sich einlassen. Ein Kommentar aus den Reihen der Besichtigenden lautete: „Sieht ganz plausibel aus und hört sich ganz plausibel an“. hpw