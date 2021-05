Mattmüller im Landesausschuss

Külsheim. Anton Mattmüller wurde in das Landesausschuss-Präsidium der Jusos Baden-Württemberg gewählt. Bei der Briefwahl vereinte er 26 von 36 Stimmen auf sich. Der Landesausschuss (LA) findet viermal im Jahr statt. Dort werden Anträge beraten und beschlossen. Die Leitung übernimmt das jährlich gewählte Landesauschusspräsidium. Es organisiert und moderiert die Sitzungen. Zudem ist das Präsidium bei den Landesvorstandssitzungen der Jusos anwesend und kontrolliert die Arbeit des Landesvorstands. Mattmüller zeigte sich erfreut: „Dieses gute Ergebnis ist ein großer Vertrauensvorschuss. Diesen Vorschuss möchte ich mir nun auch mit Tatkraft verdienen.“ Mattmüller hatte für seine Kandidatur die Attribute Kommunikation, Ausgewogenheit und Geschlossenheit ausgegeben. Er stehe für eine Politik, die an die breite Masse gerichtet ist – inhaltlich wie kommunikativ, so Mattmüller. Juso-Kreisvorsitzende Xenia Heckmann: „Nach langer Pause ist der Kreis wieder prominent auf Landesebene vertreten.“ SPD-Kreisvorsitzender Thomas Kraft: „Die Sozialdemokratie im Kreis schreitet weiter Richtung Zukunft: Nun rückt der Kreis auch innerparteilich stärker in den Fokus. Mit Bundestagskandidatin Anja Lotz ist die SPD-Main-Tauber damit breit und vielseitig aufgestellt.“

AdUnit urban-intext1