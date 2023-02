Mann wollte Kind in Auto locken

Külsheim. Bei der Polizei ist am Dienstag der Hinweis eingegangen, dass in Külsheim am Oberen Kattenbergwerg ein Kind von einem Autofahrer angesprochen worden sei, der es mit Süßigkeiten in seinen Wagen locken wollte. Laut Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Heilbronn nahmen Beamte des Külsheimer Postens die Ermittlungen auf, konnten aber bisher keine weiteren Erkenntnisse gewinnen. Man habe nach verdächtigen Fahrzeugen gesucht und andere Maßnahmen ergriffen, sei aber bisher zu keinem Ergebnis gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Beamten seien sensibilisiert und würden die Lage weiter beobachten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachrichten über solche oder ähnliche Vorfälle machen – wie in diesem Fall – oft die Runde in sozialen Netzwerken, erweisen sich dann aber häufig als Falschmeldungen. In Külsheim ist nun tatsächlich eine Anzeige eingegangen. wei