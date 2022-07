Mann ist wegen versuchten Mordes in Külsheim angeklagt

Mosbach/Külsheim. Ein zur Tatzeit 50-jähriger deutscher Angeklagter muss sich ab Donnerstag, 28. Juli, vor dem Schwurgericht in Mosbach verantworten. Der Tatvorwurf lautet: „Versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr“. In der Anklage wird dem Mann zur Last gelegt, er habe die Geschädigte, mit der er in der Vergangenheit eine Beziehung geführt habe, am 21. Dezember 2021 in Külsheim umbringen wollen.

