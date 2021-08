Main-Tauber-Kreis: Seelsorgerische Begegnungen sind Sternstunden

Main-Tauber-Kreis. Heike Dinse wurde 1958 als eines von fünf Geschwistern in Lauda geboren. Nach dem Abitur 1977 studierte sie an der kirchlichen Hochschule Berlin (Hauptfach Evangelische Theologie) und an der evangelischen theologischen Fakultät in Göttingen. Die theologischen Examina folgten 1986 und 1988, die Ordination 1989. Sie wirkte knapp ein Jahr als Vikarin in Meersburg, fast drei Jahre als Pfarrvikarin in Karlsruhe, Villingen und Hausach, ab Februar 1991 als Pfarrerin in Hausach und dann in Radolfzell. Ab Mitte November 2000 war die Pfarrerin mit einer halben Stelle zuständig für Külsheim samt Hundheim, Steinbach, Uissigheim und Eiersheim. Die andere halbe Stelle galt der Krankenhaus- und Altenheimseelsorge in Tauberbischofsheim, ab 1. September 2012 der Gemeindearbeit in Höhefeld und Niklashausen mit Gamburg.

Arbeit mit den Menschen

Pfarrerin Heike Dinse während eines Gottesdienstes. Die Seelsorgerin geht am 31. August in den Ruhestand. © Hans-Peter Wagner

Die Pfarrerin unterstreicht, in ihrer Zeit als Gemeindepfarrerin sowie Krankenhaus- und Altenheimseelsorgerin habe es wesentlich mehr seelsorgerliche Begegnungen gegeben, die sie als Sternstunden in der Arbeit mit Menschen begreife. Sternstunden deshalb, weil vieles in einem Gespräch ein unverfügbares Geschenk sei für die Menschen, die sich da begegneten. Durch den Beruf, der auch Berufung ist, sei Gottes Nähe oder Gottes Schweigen in existenziellen Lebenssituationen zunehmend als Gesprächshintergrund fühlbar. Manches lasse sich auch nur miteinander ertragen, ohne vorschnell Hoffnung auf das Licht am Ende des Tunnels aufzuzeigen.

Dinse betont, es sei ein schmaler Grat zwischen Trost und dem vorschnellen Vertrösten, besonders in Gesprächen mit Schwerkranken, Hinterbliebenen oder in extremen Situationen in der Notfallseelsorge. Mit der strukturellen Änderung ihres Arbeitsgebietes durch die Übernahme zweier weiterer Gemeinden bei gleichzeitigem Verzicht auf die Krankenhaus-und Altenheimseelsorgeteilstelle habe sich die Gewichtung hin zu mehr Verwaltungstätigkeit, Planung und Organisation verschoben, so dass zu wenig Zeit für die Seelsorge geblieben sei. Dies sei für sie oft unbefriedigend gewesen.

Mit ökumenischen Gemeindeabenden zu psychologischen und theologischen Themen sei eine offene Begegnungsform geschaffen worden. Als besonderen Höhepunkt der Ökumene an der Basis habe sie auch die Waldgottesdienste im Schönert, in Niklashausen und Höhefeld erlebt, zu dem sich viele Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zum Gottesdienst versammelten. Gottesdienste seien immer noch wichtig, um Menschen in ihrer Sprache die gute Botschaft so weiterzusagen, dass sie diesen helfen.

Die Arbeit im Kirchengemeinderat und in anderen Gremien werde für alle Beteiligten immer anspruchsvoller, so Dinse. Denn die Landeskirche sehe sich gezwungen, den Gemeinden zu vermitteln, dass diese mit weniger Pfarrern und weniger Gebäuden die Zukunft noch stärker mitgestalten sollen. Es sei schwer, als Ehrenamtliche bei jahrelangen aufwendigen Überlegungen in den Gebäudefragen dabei nicht die eigene Motivation zu verlieren. Es sei bewundernswert, dass sich die Kirchengemeinderäte dieser schweren Zeit stellen. Dabei gehe es nie nur um die eigene Gemeinde allein.

Heike Dinse betont, sie sei gerne Pfarrerin – trotz mancher Stolpersteine und Rückschläge. Es sei für sie aber schwer gewesen, aus zeitlichen Gründen außerhalb persönliche Kontakte aufrecht zu erhalten. Sie freue sich auf die kommende Zeit. Sie übertrage schon jetzt in verschiedenen Bereichen die Verantwortung auf die drei Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte. Sie selbst wolle sich künftig mehr um ihre Mutter kümmern, Zeit zum Lesen ihrer vielen Bücher haben, Musik hören, Ausstellungen besuchen und kleine Reisen unternehmen.

Auf ihren Abschied habe sie sich nicht lange vorbereitet, denn es gebe noch mehr als genug zu tun, so die Seelsorgerin weiter. Die größten Herausforderungen seien in jeder Gemeinde die sich über viele Jahre hinziehende Entscheidung über die Aufgabe von Gebäuden. Das habe nicht nur sie selbst mürbe gemacht.

Nachfolgeregelung

Auf ihre Nachfolge angesprochen, erklärt Heike Dinse, dass zunächst Pfarrerin Heike Kuhn für Külsheim und Pfarrer Oliver Habiger für Niklashausen sowie Höhefeld zuständig sein werde. Der Bezirkskirchenrat berate, wie die Einsparung von weiteren Pfarrstellen durch die Umverteilung von Arbeit bei den Kollegen möglich werden könne.

Von den Gemeinden verabschiedet sich Pfarrerin Heike Dinse in Gottesdiensten am Sonntag, 15. August, um 9 Uhr in Höhefeld und 10.30 Uhr in Niklashausen sowie am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr in Külsheim.