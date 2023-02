Lokalkolorit war in Uissigheim das Salz in der Suppe

Uissigheim. Die Bunten Abende in Uissigheim waren sowohl am Freitag als auch am Samstag eine schöne Sache für die Vereinsgemeinschaft „Üssi uff de Höh“. Die Stahlberghalle zeigte sich als beliebter Treffpunkt närrischen Geschehens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marco Alter hieß die lustige Schar willkommen. Die „Kindergarde Külsheim“ eröffnete den Reigen abwechslungsreicher Programmpunkte mit einem temperamentvollen Gardetanz. Die Präsidentengarde des „Karneval Klub Königheim“ interpretierte den Schautanz „Romeo und Julia“ mit dem trefflichen „ein Hoch auf uns“ neu.

Der Üssemer Fastnachtsorden griff die allgemeinbildenden Angelegenheit „Üssi uff de Höh – Lichter an – Schule da – Üssi ist ja wunderbar“ auf, wegen der Schule sei oft „Ihr Kinderlein kommet“ zu hören. Uli Walter trat sprachlich und gesanglich überzeugend als „Kaffeetante“ auf, befand, das Leben sei zu kurz für schlechten Kaffee. Sie motivierte den ganzen Saal mehrfach zum gesungenen Refrain „Kaffee olé, Espresso, Cappuccino, Latte macchiato“.

Mehr zum Thema FG „Fideler Aff“ Bunte Montagssitzung in Walldürn Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel "Dunder" brannten närrisches Feuerwerk ab Stimmung auf der „Dunder-Bühne“ Mehr erfahren

Die Moderatoren wussten zum „Zebrastreifen in Külse“, der Bürgermeister wolle sich dort festkleben, sofern das Licht dort ausgeschaltet werde. Die „Prinzengarde Gamburg“ zeigte einen schmissigen Gardetanz, die Mädels aus mehreren Ortschaften entlockten dem Publikum fastnachtlich zustimmende Bekundungen.

Die „Gruppe Uli Köhler“ widmete sich bei einer Brotzeit zu viert pantomimisch gekonnt dem Treffen zweier eher verdrehter Ehepaare, Schönheitspflege inbegriffen. Gekicher, Gegluckse und Gelächter in allen Tonhöhen begleitete die vielfach erheiternde Darbietung. Für reichlich Belustigung sorgte auch die Moderatorenschaft mit ihrem innerörtlichen Wissen.

Die „Brunnenputzer Minis“ tanzten eine „Reise nach Safari“, der Präsident kommentierte namens aller Zuschauer „das habt ihr echt prima gemacht“. Die Präsidentengarde des Königheimer Karneval-Klubs zeigte ihren Schautanz „Après Ski“, heimste ob des gekonnten Auftritts reichlich „Bettflasch’ Ahoi“-Rufe ein.

Die „Stahlberglerchen“ wussten, „Üssi ist der wichtigste Ortsteil“, weil jener immer befrotzelt werde, in Üssi in der Kirche „siehschd vor lauter Rauch de Pfarrer nit mehr“. Jener hatte kurz zuvor Geburtstag, der ganze Saal sang ein einschlägiges Lied. „Sie hören uns heute zum letzten Mal“ war die abschließende Botschaft der „Stahlberglerchen“, „schön war die Zeit, es hot immer g’freut“.

Die Juniorengarde Külsheim präsentierte einen schönen Gardetanz, „Danke für die tolle Performance“ ertönte des Zeremonienmeisters Stimme. Die „Gruppe Harry“ entführte als „Ottio Express“ in die „Dis-co 1974“, holte die guten alten Hits wie „Daddy cool“ hervor. Das Publikum jubelte und klatschte vor Begeisterung.

„Marco und Nobbi“ tauschen sich bei der „Bergweihnacht“ gehaltvoll aus bei dem ebenso gehaltvollen Getränk „heiße Liebe“. Sie berichteten vom Besuch in der Hauptstadt, „in Külse“, fragten erstaunt, „wer mecht dann in Külse Urlaub“, wussten, „der „Mollebusch“ wachse nur in Üssi und wer acht „heiße Liebe“ getrunken habe, bei dem steige die Chance auf eine heiße Liebesnacht exponentiell.

Die „Kabuckler Dreamboys“, das Männerballett Pülfringen, bekundete vielsagend „Wer einmal in „Bülfri“ war . . . der findet es wunderbar“, zeigten eine prima Kombination aus Harmonie und Athletik, erhielten gebührenden Beifall. Solcher Applaus war über den ganzen Abend ebenso breit gestreut wie diverse Raketen und erfüllte Rufe nach „Zugabe“. Das Finale versammelte alle Akteure nochmals auf der Bühne. hpw