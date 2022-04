Leistungsfähigere Anlagen nötig

Külsheim. Bei einem Besuch im Windpark in Külsheim hat sich Landrat Christoph Schauder kürzlich einen Einblick über den Aufbau und die Betriebsabläufe einer Windkraftanlage verschafft. Er begleitete bei Wartungsarbeiten die Techniker des Stadtwerks Tauberfranken.

Der Main-Tauber-Kreis ist der Landkreis mit der größten Windkraftdichte in Baden-Württemberg, so das Landratsamt. „Wir alle müssen jetzt handeln, um den Entwicklungen entgegenzusteuern“, erklärte Schauder mit Blick auf den Klimawandel. Der Kreis sei beim Ausbau der erneuerbaren Energien gut aufgestellt. Gerade bei den Windkraftanlagen müssten aber vorhandene Anlagen durch leistungsfähigere ersetzt werden. Schauder: „Der Landkreis ist in Sachen Windkraft ganz vorne mit dabei, das Stadtwerk Tauberfranken hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.“

Nachdem die Landesregierung den regenerativen Energien einen bedeutenden Stellenwert beigemessen hat, sollen die Genehmigungsverfahren weiter massiv beschleunigt werden. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis tritt dabei als Genehmigungsbehörde auf.

Im Windpark Külsheim stehen fünf Windkraftanlagen. Vier wurden 2014 genehmigt, eine 2015. Die Windräder haben je 2,4 Megawatt Nennleistung, eine Nabenhöhe von 140,60 Metern und einen Rotordurchmesser von je 116,80 Metern. Insgesamt beträgt ihre Leistung zwölf Megawatt. Im Kreis sind 145 Windkraftanlagen in Betrieb, sechs genehmigt, aber noch nicht errichtet. Die kreisweite Leistung aller Windkraftanlagen beträgt insgesamt 241 570 Kilowatt.