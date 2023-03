Lange Schwimmbadnacht zog Besucher an

Külsheim. Die 13. „Lange Schwimmbadnacht“ in Külsheim führte ab dem späteren Samstagnachmittag viele Menschen im Hallenbad 25/12 zusammen.

Die Besucher aller Altersklassen einte an diesem Nachmittag und Abend die Idee, auf unterschiedliche Art und Weise dem Hallenbad Unterstützung zu leisten.

Die einen schwammen Bahnen, eine Reihe von Sponsoren hatte je geschwommener Bahn 50 Cent ausgelobt. Zudem lockten kleine Snacks, Kaffee und Kuchen, desgleichen eine Sekt- und Bierbar.

Beim Fun-Wettbewerb, beginnend zwei Stunden vor Mitternacht, bot das Fischerstechen Spannung und begeisterte die Zuschauer.

Als weiteres unterstützendes „Schmankerl“ erwies sich der freie Eintritt sowohl für die aktiven Schwimmer wie für die Besucher. So fand sich über Stunden hinweg eine erkleckliche Zahl an Menschen im Külsheimer Hallenbad ein. Der verbindende Faktor war, sich für eine gute Sache gemeinsam einzusetzen, miteinander zu plauschen und auch ansonsten Spaß zu haben.

Veranstaltung „mega positiv“

Jürgen Ballweg, Co-Vorsitzender des ausrichtenden Schwimmbad-Fördervereins Külsheim, erinnerte daran, dass die letzte solche Schwimmbadnacht vor Corona im Jahr 2019 stattgefunden hatte.

Die Veranstaltung fand Ballweg „mega positiv“und mit dieser Meinung war er nicht allein. Der Co-Vorsitzende listete knapp über 300 Besucher, an die 50 Helfer und über 40 Sponsoren. Er zog bereits vorab „ein phantastisches Resümee“ und befand: „Wir denken positiv in die Zukunft“.

Das Hallenbad in Külsheim habe viele Unterstützer, sagte Ballweg und zählte die Stadt Külsheim, die DLRG Külsheim und den Schwimmbad-Förderverein Külsheim an.

12 378 Bahnen geschwommen

Die Verantwortlichen am Beckenrand erfassten die Anzahl der jeweils geschwommenen Bahnen je Stunde. Die meisten geschwommenen Bahnen kamen in der zweiten und in der dritten von insgesamt fünf Stunden zusammen.

In der Summe waren es 12 378 Bahnen, welche sich zu insgesamt 309,45 Kilometern addierten. Über den von den Sponsoren ausgelobten Betrag von 50 Cent pro Bahn kamen so 6189 Euro für das Hallenbad 25/12 zusammen.

Die meisten Schwimmer pro Gruppierung, ohne die ausrichtenden DLRG Külsheim und Schwimmbad-Förderverein Külsheim, kamen vom FC Külsheim (47), der DLRG Königheim (27), der DLRG Tauberbischofsheim (25) und der DLRG Freudenberg (21).

Eine jeweils vierstellige Zahl an Bahnen schwammen die Angehörigen der DLRG Königheim (2759), der DLRG Freudenberg (2368), der DLRG Tauberbischofsheim (1554) und des FC Külsheim (1204). Beim Fischerstechen gab es viele spannende Kämpfe zu sehen. Am Ende ergab sich folgende Reihenfolge der ersten Vier: Niels Neuberger, Tom Arnold (beide DLRG Freudenberg), Tom Riedel (DLRG Königheim) und Hanna Kern (DLRG Freudenberg). Zwei Külsheimer Frauen regten an, dass es künftig für die Damen Ü 50 auch einen Wettbewerb geben sollte.

Allen Teilnehmern, egal ob im Wasser des Schwimmbeckens oder irgendwo sonst im Hallenbad 25/12 aktiv, war in dieser langen Schwimmbadnacht die Freude darüber anzumerken, sich gemeinsam für eine gute Sache eingesetzt zu haben.