Landwirte verhinderten bei Steinbach großen Flächenbrand

Steinbach. Beim Dreschen von Sommergerste brannten am Donnerstagnachmittag in Steinbach rund 1,5 Hektar eines Feldes. Vermutlich geriet ein Stein in den Mähdrescher, wodurch Funkenflug und anschließend ein Feuer entstand.

Aufgrund des schnellen Umpflügens des Feldes, durch mehrere Landwirte, die in der Umgebung auf ihren Feldern arbeiteten, konnte eine großflächige Ausbreitung verhindert werden. Das Feuer war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren aus. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1