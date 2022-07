Auf der Anklagebank vor dem Landgericht Mosbach saß am Donnerstag ein 61-jähriger Wertheimer wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Mann hatte am 21. Dezember 2021 abends in Külsheim in der Benzstraße seiner früheren Freundin aufgelauert, erst einen Frontalzusammenstoß ihrer beiden Pkw herbeigeführt

...