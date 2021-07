Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Landesstraße 508 nahe der Abzweigung nach Külsheim. Für eine 89-Jährige, die als Beifahrerin in einem der beiden unfallbeteiligten Autos saß, kam danach jede Hilfe zu spät. Die Frau starb an der Unfallstelle.

Ein 44-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 508 von Steinfurt in Richtung Steinbach

...