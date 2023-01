Külsheimerin erfindet Klapptöpfchen

Külsheim. Die Frage nach dem „Töpfchen für unterwegs“ stellen sich so manche Mütter und Väter, die mit kleinen Kindern unterwegs sind. Auch Anna Wirsching aus Külsheim, Eltern von Lukas und Marie, wünschen sich, dass Kinder überall – und natürlich auch draußen – eine saubere Toilette haben sollten. Das ist aber nicht immer der Fall. Die Wirschings machten sich Gedanken über das Problem und fanden schließlich eine Lösung: das „Pee & Bob – Dein Klapptöpfchen für unterwegs“.

Anna Wirsching bezeichnet sich als „lebensfroh und mit Leib und Seele Mama“. Zu ihr gehöre, so sagt sie, ein Spitzenteam, das ihr immer den Rücken frei halte und in jeder Situation hinter ihr stehe. Damit meint sie ihren Mann Markus und die beiden Kinder Lukas und Marie. Das Quartett sei „abenteuerlustig, super gerne unterwegs“ und halte immer zusammen.

Problem kennen viele

Die Familie bewege sich oft draußen, sei dort quasi zuhause und viel unterwegs. Seit der Sohn aus den Windeln herausgewachsen sei, kenne die Familie ein Problem, das ihr vorher nicht wirklich bewusst gewesen sei. Denn schnell eine saubere Toilette zu finden, sei schwerer als man denke.

Immer wieder habe man ein „Spielplatz-Date“ abgebrochen werden müsse, weil eines der Kinder ein „großes Geschäft“ erledigen musste – „und zwar sofort“. Ähnliche Situationen habe es im Stau, im Urlaub oder am See gegeben.

Entsprechend habe sie sich immer wieder gefragt, warum es keine Kindertoilette gebe, die in jeden Rucksack passe, leicht sei, überall mit hingenommen werden könne und die vielleicht sogar noch gut aussehe.

Das Thema habe immer wieder beschäftigt. Denn der Weg zum nächsten WC sei oftmals weit. Öffentliche Toiletten seien in einer solchen Zwangslage häufig nicht vorhanden oder stark verschmutzt. Aus dieser Not heraus habe sie nach einer Lösung gesucht, erzählt Wirsching weiter.

Zunächst habe sie sich nach einer solchen in Drogerien umgesehen, aber „nichts gefunden“. Bei weiteren Recherchen sei sie entweder auf große Lösungen gestoßen, die „unpraktisch für unterwegs“ seien, oder auf Einmalprodukte. Wegwerfprodukte empfindet die Külsheimerin aber als „nicht mehr zeitgemäß“. Zudem gebe es ausschließlich Importartikel, „also nichts auf dem deutschen Markt“. So tauchte die Frage auf: „Was würde ich mir für ein Produkt wünschen?“

Klein und leicht

Die Mutter gibt die Antwort selbst: Die Neuerung muss klein und leicht sein, soll in kürzester Zeit und einfach aufgebaut werden können, wieder verwendbar sein und am besten auch noch gut aussehen.

Der Name „Pee & Bob“, so Anna Wirsching, sei ihr wie ein Geistesblitz in den Sinn gekommen. Da das Ganze nun bereits einen Namen hatte, habe sie angefangen, ihre „Gedanken zu zeichnen“ – in Regenbogenform. „Das kam so in meinen Kopf“, sagt sie. Es sei alles immer klarer geworden. Und dabei sei eine Dynamik entstanden, die sie nicht erwartet hatte.

Sie habe ihren Mann mit der Idee angesteckt. Mit Hilfe toller Menschen seien erste professionelle Zeichnungen entstanden. Die Schale sei von einem Bekannten als 3D-Muster gedruckt worden.

Lange getüftelt

Lange sei probiert worden, erzählt Wirsching. So musste etwa auch eine Antwort auf die Frage nach den „Füßen“ gefunden werden. Man habe einfach herum experimentiert. Nun seien die Füße gleichzeitig auch Tragegriffe, erklärt sie. Die Sitzschale wird zusammengeklappt und ergibt die Form eines Regenbogens. Das Ganze wird im Baumwollbeutel getragen. Es gibt keine Wegwerf-Verpackung.

Man habe in jeder freien Minute an „Pee & Bob“ getüftelt, die ersten Prototypen in der Garage lackiert. Schon damals hätten sie ihren Prototypen immer dabei gehabt und schätzen gelernt, betont Anna Wirsching . Allein ihn im Rucksack zu wissen, habe ein beruhigendes und gutes Gefühl gegeben.

Ursprünglich sei gedacht gewesen, „,Pee & Bob’ für uns und unsere Freunde“ zu entwerfen. Doch dann sei ihnen bewusstgeworden, dass es sicherlich vielen Eltern so wie ihnen selbst gehe: So war die Idee geboren: „Warum machen wir also nicht ein Klapptöpfchen für Kinder, das man überall und innerhalb weniger Sekunden nutzen kann?“

Kreativer Prozess

Der kreative Prozess habe im Herbst 2020 begonnen, das ganze Umfeld der Wohnung sei genutzt worden. Das Ganze geheim zu halten“ sei nicht einfach gewesen, sei aber notwendig gewesen, erzählt Wirsching. Denn eine Vorabveröffentlichung vor dem Erhalt eines Produktschutzes sei nicht ratsam. Dieser sei für „Pee & Bob“ mittlerweile durch das „Deutsche Patent- und Markenamt“ gewährleistet.

Die Külsheimer Erfinderin ist von ihrem Produkt absolut überzeugt, „weil ich glaube, es ist für alle Kinder geeignet, die aus den Windeln wachsen“. „Pee & Bob“ sei zudem wiederverwendbar und zu 100 Prozent recycelbar.

Die Firma Schüßler aus Hainstadt liefert für das Klapptöpfchen die benötigten Schalen und Füße, die von den Wirschings zusammenmontiert werden.