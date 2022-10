Külsheimer Weihnachtsmarkt soll am bisherigen Standort bleiben

Külsheim. Die „Marktgemeinschaft Weihnachtsmarkt Külsheim“ traf sich am Freitagabend in die Stadtschänke „Zur Rose“ in Külsheim zu einer Vorbesprechung des diesjährigen Weihnachtsmarktes in der Brunnenstadt.

Der Külsheimer Weihnachtsmarkt hatte zuletzt 2019 stattgefunden und in den Jahren 2020 und 2021 Corona bedingt pausiert. Nun kamen zwölf Personen aus den verantwortlichen Bereichen sowie aus den interessierten Vereinen und Gruppen zum lebhaften Gespräch zusammen. Von der Stadtverwaltung Külsheim waren Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz und Silke Grimm zugegen.

Die Hauptamtsleiterin erläuterte, für den Weihnachtsmarkt in Külsheim vorgesehen seien wie üblich das zweite und das dritte Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag, also vom 2. bis 4. Dezember sowie vom 9. bis 11. Dezember. Als Öffnungszeiten seien freitags und samstags 18 bis 21 Uhr angedacht, sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Nein zu Schlossplatz

Eine Diskussion entfaltete sich, wo der Külsheimer Weihnachtsmarkt heuer stattfinden solle. Die Mehrheit der Stimmen sprach sich spontan für den bisherigen Platz rund um die Katharinenkapelle und den Dreischalenbrunnen aus, ein alternativer Gedanke galt dem Schlossplatz. Die Debatte drehte sich um das „Was und Wie“.

Sofern man sich für den bisherigen Platz aussprechen sollte, blieben die Hütten im hinteren Bereich der Markthalle natürlich stehen. Somit würde der Bereich für den Weihnachtsmarkt in Külsheim leicht verlagert, um die Katharinenkapelle und den Dreischalenbrunnen herum bestünden genügend Möglichkeiten für die Hütten auch ohne den Platz der Markthalle. Dort können wohl bis zu zehn Hütten gestellt werden, momentan sind acht Vereine und Gruppen mit dabei.

Die Gemeinschaft befürwortete den Gedanken zu einer Bühne, auf der alles Ergänzende stattfinden könne. Bis zum 28. Oktober seien die Rückmeldungen erwünscht. Wichtig seien Informationen, wer alles mitmache, wer was anbiete und welche Maße die angedachten Hütten hätten. Zu hören war auch, dass es diesmal in der Katharinenkapelle keine Krippenausstellung geben werde. Eine große Krippe könne allerdings im Altarbereich der Kapelle aufgestellt werden. Zudem ist geplant, dass es im Alten Rathaus wieder etwas rund um die Eisenbahn zu erleben geben wird. hpw