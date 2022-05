Külsheimer Wehr zieht Bilanz

Külsheim. Berichte, Wahlen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim, Abteilung Stadt.

Abteilungskommandant Christian Hübel ging in seinem Rückblick auf die Neuwahl der Führungsmannschaft auf Stadt- und Abteilungsebene ein, die komplett als Briefwahl erfolgt ist: Stadtkommandant wurde Daniel Reinhart (Külsheim), seine Stellvertreter sind Christian Böhrer (Steinfurt) und Jörg Weber (Külsheim). Das des Abteilungskommandanten übt nun Christian Hübel aus. Vertreten wird er von Marco Füger. Kassierer ist Chris Herold. Als Schriftführer wurde Günter Wolf bestätigt.

Verabschiedungen

Hübel dankte dem scheidenden Stadt- und Abteilungskommandanten Heiko Wolpert, dem stellvertretenden Abteilungskommandanten Bernhard Geiger sowie dem Kassierer Norbert Müller und blickte auf deren Werdegang bei der Freiwilligen Feuerwehr zurück. Als Aberkennung ihrer Dienste überreichte er ihnen ein kleines Präsent. Ebenso verabschiedet wurde der Leiter der Altersmannschaft, Franz-Karl Stecher, dessen Amt von Berthold Seitz und Peter Gillig übernommen wurde. Hubert Füger und Anna Adelmann traten nicht mehr bei der Wahl des Abteilungsausschusses an. Sie erhielten ebenso wie Kassenprüfer Klemens Grimm ein Präsent.

Trotz eingeschränktem Übungs- und Ausbildungsdienst während der Coronazeit konnten die 41 anfallenden Einsätze erfolgreich bewältigt werden. Mit Lars Wölfelschneider, Robin Höfert, Tim Schulz, Andreas Heußlein, Carsten Engert und Alexander Korb wurden zudem neue Mitglieder gewonnen.

Weiter informierte der Redner über den Stand bei der Beschaffung der neuen Einsatzfahrzeuge HLF20 und MZF.

Coronabedingt konnten im September 2021 nur im kleineren Umfang Ehrungen durch Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Kommandant Daniel Reinhart und Bürgermeister Thomas Schreglmann erfolgen. Überreicht wurden sieben Ehrenabzeichen in Bronze (15 Jahre aktiver Dienst), vier in Silber (25 Jahre) und zwölf in Gold (40 Jahre).

Katrin Adelmann berichtete stellvertretend für Jugendwart Felix Schneider von den zahlreichen Aktivitäten der 22 männlichen und sechs weiblichen Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Neben gemeinsamen Unternehmungen wurde viel Wert auf die Feuerwehrausbildung gelegt. Die Jugendfeuerwehr trifft sich 14-tägig dienstags von 17.30 bis 19 Uhr. Die Jugendwarte werden von Dominik und Patrick Berg unterstützt.

Loretta Wolpert informierte über die Bambini-Feuerwehr. Elf Jungen und zwei Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren werden spielerisch an die Aufgaben der Wehr herangeführt. Auch gibt es Spiele- und Bastelabende. Die Gruppe trifft sich 14-tägig donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr. Loretta Wolpert wird von Alena Wolpert und Rebekka Wolf unterstützt.

Entlastung

Schriftführer Günter Wolf verlas eine Zusammenfassung der bislang jüngsten Jahreshauptversammlung. Der neue Kassierer Chris Herold übernahm den Finanzbericht für den erkrankten Norbert Müller. Die Prüfer Bernhard Adelmann und Lukas Birnbreier bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Nach den positiven Berichten beantragte Bürgermeister Thomas Schreglmann die Entlastung, die einstimmig von der Versammlung erteilt wurde.