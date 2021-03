  Külsheimer Testzentrum weitet Angebot aus

Külsheim. Das Kommunale Corona-Testzentrum in Külsheim hat am vergangenen Dienstag, 16. März, in der Festhalle seinen Betrieb aufgenommen. Galt diese Testmöglichkeit bisher nur für Lehrer und Erzieher, so weiten die Organisatoren das Angebot jetzt aus. Ab kommenden Dienstag, 23. März, ab können sich alle Külsheimer Bürger, die symptomfrei sind, jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags ab 17. 30 Uhr kostenfrei testen lassen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mit einer Wartezeit muss gerechnet werden. Personalausweis und Kugelschreiber sind mitzubringen.

