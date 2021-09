Fränkische Nachrichten Plus-Artikel An der Bronnbacher Straße aufgestellt - Wissenschaftliche Untersuchung des „Sauriersteins“ in Külsheim in Angriff genommen Külsheimer „Saurierstein” wird wissenschaftlich unter die Lupe genommen

Der „Saurierstein“ in Külsheim ist seit drei Jahrzehnten an der Bronnbacher Straße aufgestellt. Am Samstag wurde eine wissenschaftliche Untersuchung und genaue Bestimmung der Spuren des Chirotheriums in Angriff genommen.