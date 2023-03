Külsheimer Radsportverein zog Bilanz

Külsheim. Die Mitglieder des Radsportvereins Külsheim zogen bei der Jahreshauptversammlung Bilanz.

Nach der Eröffnung und dem Totengedenken informierte Vorsitzender Marcel Hauck, dass die Mitgliederzahl des Vereins fast unverändert geblieben ist (fünf Austritte und vier Zugänge).

Wie Joachim Krumrey sagte, finden die Ehrungen nicht während der Hauptversammlung statt, sondern bei einem Vereinsabend am 12. Mai im Gasthaus „Grüner Baum“ in Steinfurt. Kassenverwalterin Clarissa Stemmler berichtete über die Finanzen. Die Kassenprüfer Jürgen Wiesler und Markus Lutz bescheinigten einer eine vorbildliche Kassenführung. Birgit Markl überreichte den Vorsitzenden des Radsportvereins im Namen der Volksbank Main-Taube einen Scheck über 366 Euro aus dem Spendenportal „Wir für hier“. Die Berichte vom Einrad- und Kunstradfahren (Clarissa Stemmler), Radball (Tobias Stemmler) und dem Mittwochsradtreff (Birgit Meininger) gaben Einblicke in die sportlichen Aktivitäten des Vereins.

Unter Leitung von Hubert Würzberge erfolgten die Wahlen. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Lukas Geiger als Vorsitzender, Birgit Meininger als Schriftführerin, Hubert Würzberger und Hans Markl als Ausschussmitglieder.

Der AOK-Radsonntag findet in diesem Jahr am 22. Juli statt informierte Joachim Krumrey. Da die Fahrräder für den Radball in die Jahre gekommen sind, werden Angebote eingeholt und eventuell neue Vereinsräder gekauft.

Abschließend würdigte Birgit Markl im Namen der Anwesenden die Vorstandsmitglieder für ihr Engagement. zug