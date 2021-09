Kindergarten St. Elisabeth - Fünfte Gruppe in umgestaltetes Mesner-Haus eingezogen Külsheimer Kinder nehmen ihr neues Reich in Besitz

Die neue Gruppe des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Külsheim ist am Montagmorgen in das zuvor extra umgebaute Mesner-Haus eingezogen. Die Freude war bei allen groß.