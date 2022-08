Külsheimer Kinder haben die Wahl

Külsheim. Das Ferienprogramm in Külsheim mit fast zwei Dutzend unterschiedlichen Angeboten startete am Samstag mit „Rund um den kleinen Ball“. Das Angebot der Abteilung Tischtennis des FC Külsheim lockte am Samstag einige Kinder in die Sporthalle der Pater-Alois-Grimm-Schule.

Nach ein paar Aufwärmübungen an der ausgelegten Koordinationsleiter lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Vielfalt der Sportart Tischtennis durch eigenes Mittun kennen. Denn alle absolvierten die verschiedenen Stationen des Tischtennis-Sportabzeichens.

Dabei galt es beispielsweise, den Ball auf dem Schläger ohne Unterbrechung tippen zu können. Und wenn das dann klappte, musste der Ball auf dem Schläger abwechselnd mit Vor- und Rückhand getippt werden.

Anschließend war freies Tischtennisspielen angesagt, die Jugendlichen Johanna Düll, Jakob Düll und Louis Mildenberger sowie der Erwachsene Michael Düll standen mit Rat und Tat den Spielerinnen und Spielern zur Seitet.

Besonders viel Spaß hatten die Kinder auch beim anschließenden Rundlauf an der Viererplatte. Nach gut zwei Stunden Abwechslung war das erste Angebot im Külsheimer Ferienprogramm beendet.