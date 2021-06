Frohe Kunde für Schwimmer und Beschäftigte: Das Külsheimer Hallenbad soll am Samstag, 26. Juni, wieder in Betrieb gehen. Voraussetzung ist allerdings, dass auch zu diesem Zeitpunkt die momentan geltenden Regelungen der Öffnungsstufen 1 bis 3 nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft sind.

Mit dem zweiten coronabedingten Lockdown musste auch das Hallenbad in der

...