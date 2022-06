Külsheimer Feuerwehr schützt Leben

Külsheim. Das Jubiläum „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Külsheim“ lockte am Sonntag viele Interessierte zum Schloss, nachdem die Feier im vergangenen Jahr pandemiebedingt verschoben worden war.

Zu Beginn feierte man einen ökumenischen Dankgottesdienst mit Pfarrerin Heike Kuhn und Pfarrer Joachim Seraphin. Letzterer betonte, der Dienst in der Feuerwehr sei besonders zu loben. Die Aktiven setzten sich für das Leben anderer ein, vielleicht sogar unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit.

Realisten und Idealisten

Die Pfarrerin sagte, Feuerwehrmänner und -frauen seien Realisten und Idealisten zugleich. Zu den Feuerwehrleuten gehörten der Stolz auf die eigene Truppe, die Freude und der Spaß an der Technik genauso wie die gewissenhafte Vorbereitung auf den Ernstfall und die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Feuerwehrleute seien deshalb Idealisten, weil sie sich einer Aufgabe hingeben, die keinen materiellen Lohn bringe, Opfer brächten, weil sie helfen wollen, retten, schützen und bergen. Sie seien Realisten, denn sie bewerkstelligten diese Ziele und setzen sie in die Tat um. Jeder Feuerwehrkamerad müsse ganz realistisch mit dem Schlimmsten rechnen, für sich und für andere. Neben der technischen Seite gehöre zum Realismus der Feuerwehrleute auch die seelische Seite, die sehr belastend sein könne.

Menschenleben zu schützen und zu retten sei eine Form, Gott zu ehren, betonte die Pfarrerin. Hab und Gut anderer zu schützen oder in Not Geratenen zu helfen, sei auch eine Form, Gott zu ehren Feuerwehrleute setzten sich ein, weil sie überzeugt seien, dass jedes Menschenleben unendlich wertvoll ist. Kuhn beendete ihre Ansprache mit „Gott segne Eure Einsätze und Eure Heimkehr nach Hause, er bewahre Euch in brandgefährlichen Situationen“.

Später überreichte die Pfarrerin Plaketten an den Stadtkommandanten Daniel Reinhart und den Külsheimer Abteilungskommandanten Christian Hübel, eine mit dem Heiligen Florian und eine mit dem Heiligen Christophorus. Abschließend sprachen die beiden Pfarrer den Segen. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom katholischen Kirchenchor Külsheim und Achim Klein mitgestaltet.

Nach dem Dankgottesdienst blickte Stadtkommandant Daniel Reinhart zurück auf den 30. Oktober 1871, als die Külsheimer Altstadt in Flammen stand. So wie an diesem Tag sei es bereits sechs Jahre zuvor gewesen. Diese schlimmen Ereignisse führten am 5. November 1871 zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim. Reinhart zeigte in einem pointierten Zeitraffer deren Entwicklung auf. Er ging dabei auch auf die großen Veränderungen bei den Feuerwehren in den 1970er und 1980er Jahren ein. Besonders in jüngster Zeit seien neben der Brandbekämpfung vermehrt neue Aufgabenfelder hinzugekommen.

Der Stadtkommandant bedankte sich bei den Abteilungen Eiersheim, Hundheim, Külsheim, Steinbach, Steinfurt und Uissigheim dafür, dass alle zu jeder Zeit als Gesamtfeuerwehr zusammenstehen. Weiter würdigte er eine Reihe von anwesenden Gastwehren für die immer unkomplizierte und gute Zusammenarbeit.

Der Musikverein Eintracht Külsheim unter der Leitung von Christoph Wolpert begleitete den Vormittag musikalisch. Am Nachmittag konnten Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr begutachtet werden. Das DRK-Rettungshundeteam Schwäbisch Hall/Crailsheim führte vor, welche schwierigen Situationen die Aktiven mit ihren Tieren zusammen bewältigen können.

Schauübung

Eine Schauübung auf dem Schlossplatz zeigte eindrücklich, wie die Feuerwehr bei einem Wohnungsbrand vorgeht. Fachliche Erläuterungen gab es dazu von Stadtkommandant Daniel Reinhart.

Die Kinder widmeten sich gerne einer Hüpfburg oder betätigten sich mittels einer großen Spritze beim „Feuerlöschen“. Spektakulär geriet das Kistenklettern mit Hilfe der Drehleiter aus Hardheim, die sich imposant etwa 15 Meter in die Höhe reckte. Die siebenjährige Lucy Grimm aus Külsheim schaffte es – natürlich sicher an Seilen angegurtet, 20 handelsübliche Kästen aufeinanderzustapeln.