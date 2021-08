Külsheimer Ferienprogramm: Kinder folgten der Parole: „Wasser – marsch“

Külsheim. Beim Ferienprogramm in Külsheim sorgte am Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr für Abwechslung. 27 Mädchen und Jungen hatten dabei Spaß und freuten sich auf die Parole „Wasser – Marsch“.

Die Kinder erkundeten gruppenweise das Feuerwehrgerätehaus in Külsheim und lernten dabei Geräte und Fahrzeuge der Abteilung kennen. Zudem standen an verschiedenen Stationen Wasser, Spiel und Spaß im Vordergrund. Es wurde geübt, mit einer Wasserspritze ein Ziel zu treffen und per Schwamm möglichst viel Wasser in einen ein Stück weit entfernt aufgestellten Eimer zu transportieren. Alle schlüpften in viel zu große Feuerwehrmonturen und liefen damit auf Zeit einen kleinen Parcours.

Die Kinder genossen es auch, mit dem großen Feuerwehrauto durch die ehemalige Kaserne gefahren zu werden. hpw