Külsheimer Auswanderer in Nordamerika

Külsheim. Der Heimat- und Kulturverein „Cullesheimer Kreis“ veranstaltete am Dienstagabend einen Vortrag über Auswanderer aus Külsheim nach Nordamerika im 19. Jahrhundert. Etwa 80 Besucherinnen und Besucher hörten den Ausführungen aufmerksam zu.

Der Vortrag von Walter Dietz mit Beiträgen von Gerhard Schätzlein beinhaltete Schicksale vormaliger Külsheimer, die ihr Glück in Nordamerika suchten. Egon Kirschner und Gerhard Schätzlein schilderten die vielen spannenden, mit Details üppig bedachten und manchmal auch erstaunlichen Geschichten über die Auswanderer sehr lebendig.

Wie sie erklärten, erhofften sich Mitbürger aus Külsheim durch eine Auswanderung nach Nordamerika bessere Lebensbedingungen. Besonders erfolgreich war dabei der Landwirt Wendelin Grimm, der Samen der Luzerne, dem „Ewigen Klee“, in einer Kiste in die USA mitnahm. Die gezüchtete winterfeste Kleesorte „Grimm Alfalfa“ hat sich als außergewöhnliche Züchterleistung erwiesen und ist zur Grundlage der Milchwirtschaft in den nördlichen Regionen der USA geworden.

Die Zahl der Auswanderungen nach Nordamerika erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Für die Meisten war wohl die wirtschaftliche Not als Folge von Missernten der Hauptgrund. von der Abreise in Deutschland und der Ankunft in Amerika lagen vier bis sechs Monate. Die Überfahrt über den Atlantik mit Segelschiffen dauerte etwa zwei Monate, später mit den Dampfschiffen nur noch zwei Wochen.

Die Külsheimer siedelten sich vorwiegend in den Bundesstaaten um die Großen Seen an, vor allem in Minnesota, Pennsylvania, New York und Ohio. Manche verließen die badische Heimat als Jugendliche. Oft, so war zu hören, blieb Deutsch über mehrere Generationen hinweg die Sprache der Auswanderer.

Der lebendig gestaltete Vortrag zeigte die verschiedensten Lebenswege der Auswanderer aus Külsheim auf. Man hörte von Spezialkarosserien für Automobile und selbst gemachten Pferdesätteln, von der Teilnahme am Bürgerkrieg aufseiten der Nordstaaten, von einem sehr guten Klarinettenspieler und von einem, der wegen Mordes verhaftet und von den Geschworenen schließlich „nicht schuldig“ gesprochen wurde.

Erläutert wurde auch, wie aus dem Namen „Schätzlein“ in den USA „Schatzlein“ wurde und wie der Name „Beierstettel“ in einer Anzeige für eine Billard-Spielhalle zu „Bierstettel“ mutierte. Ein alter Brief gab Einblick in die schwierige Situation der Menschen in der „Neuen Welt“, wenn man sich mit Gelegenheitsarbeit durchschlagen musste.

Der Vortrag war reich bebildert mit Fotografien aus dem 19., 20. und 21. Jahrhundert. Gezeigt wurden Einzelpersonen und Familien, Ansichten von Einzelhandelsunternehmen, Patente, Visitenkarten und Werbeaufnahmen, zudem Zeitungsausschnitte sowie Grabsteine und Nachrufe. Die interessierten Zuhörer erfuhren auch von Besuchen von Nachfahren der Auswanderer in Külsheim. Die Auswahl der im Vortrag vorgestellten Auswanderer beschränkte sich der Quellen wegen auf solche mit katholischer Konfession. Deren Familiennamen sind bis auf wenige Ausnahmen heute noch in Külsheim vorhanden. Das Schicksal vieler Auswanderer konnte trotz intensiver Nachsuche nicht in Erfahrung gebracht werden.

Dietz betonte, die Schicksale der Ausgewanderten nach Nordamerika seien sehr unterschiedlich verlaufen. Neben schweren Schicksalsschlägen gab es unauffällige Lebensverläufe oder auch Erfolgsgeschichten. Dietz lobte die Mithilfe von auskunftsbereiten Nachfahren der Auswanderer. Den Hobbygenealogen Otto Spengler sowie Ulrike Robinson würdigte er für deren Unterstützung. Gerhard Schätzlein habe die Nachforschung nach dem Schicksal der Auswanderer ausgelöst, Egon Kirschner diese kritisch begleitet. Dietz unterstrich, das Thema „Külsheimer Auswanderer nach Nordamerika“ sei noch längst nicht erschöpft. Kirschner wiederum lobte die ungeheure Arbeit von Walter Dietz bei den Recherchen und die tolle Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse der Forschungen liegen als Buch, das beim Heimatverein zu erwerben ist. hpw