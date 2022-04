Külsheim: Wandel in der Innenstadt nicht aufhaltbar

Külsheim. Ständig geht die Türglocke. Seit Tagen hat Optiker Rolf Becker alle Hände voll zu tun. Eine ruhige Minute gibt es nicht. Die Külsheimer stehen regelrecht Schlange bei ihm. Viele wollen noch einmal eine Brille anfertigen lassen oder kaufen hochwertige Uhren zu einem guten Preis. Die Regale und Auslagen werden von Tag zu Tag leerer – denn es ist Ausverkauf.

Direkt gegenüber des Optikers stehen bereits zwei Geschäfte seit längerem leer: Das frühere Modegeschäft Adelmann (rechts) und auch die Kette NKD hat sich zurückgezogen. © Heike Barowski

In wenigen Tagen, am 30. April, schließt der gelernte Augenoptiker sein Geschäft in der Hauptstraße in Külsheim für immer. Aufträge werden noch alle abgearbeitet. „Ich bin jetzt 66 Jahre alt und habe noch so viele Ziele und Pläne – irgendwann muss man einfach zu machen“, sagt Rolf Becker. Natürlich sei ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen, gibt der Geschäftsinhaber zu. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin konnte er nicht finden. „Einen Optikerladen unter einem gewissen Umsatz kann man in der heutigen Zeit einfach nicht verkaufen“, meint Becker. Außerdem werden nicht mehr viele Optiker ausgebildet, weil seiner Meinung nach in naher Zukunft eher die Operation statt das Tragen einer Brille die Wahl des Mittels sein wird.

Immer zufrieden gewesen

1984 kam der Augenoptikermeister aus Lüneburg und eröffnete sein Geschäft in Külsheim. Er selbst war mit dem Umsatz immer zufrieden – und das trotz mehrerer Gesundheitsreformen, dem Weggang der Bundeswehr aus Külsheim und der immer stärker werdenden Konkurrenz im Internet.

Die Külsheimer hatten Beckers damals herzlich aufgenommen. Der Optiker hat es ihnen mit der Unterstützung diverser Vereine und Veranstaltungen gedankt. „Im Rückblick auf die 38 Jahre ist es traurig mit anzusehen, wie aus einem Städtchen mit regem Leben eine Geisterstadt wurde“, sagt Becker.

Die Einstellung ist nachvollziehbar und in unmittelbarer Nähe sichtbar. So sind der Modemarkt Adelmann und das Geschäft der Einzelhandelskette NKD direkt gegenüber schon seit Jahren geschlossen. Die Läden stehen leer. Das Schuhgeschäft, nur wenige Schritte entfernt, gibt es nicht mehr. Und von den acht Metzgereien gibt es in Külsheim nur noch fünf. Die Geschäftsaufgabe von Rolf Becker setzt das Aussterben des Einzelhandels in der Stadt nun fort.

„Ein ’Aussterben’ haben wir nicht, sondern einfach die Fortsetzung eines Wandels, der bereits vor über 50 Jahren in Deutschland begonnen hat, der sich weiter fortsetzen wird und durch die Digitalisierung und den Online-Handel weiter beschleunigt wurde“, sagt Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten verweist er darauf, dass erst im Februar 2021 ein aktuelles Einzelhandelskonzept im Gemeinderat öffentlich vorgestellt wurde.

„Das Einkaufsverhalten der Deutschen hat sich grundlegend gewandelt. Die Dinge des täglichen Lebens kauft man, falls vorhanden, vor Ort. Alle anderen Güter kauft man in zentral gelegenen Mittelstädten oder gleich in Großstädten. Das Einkaufen hat sich dort zu einem Event entwickelt. Der kleine Einzelhändler mitten in der kleinen Kommune wird völlig verschwinden, weil seine Flächen zu klein sind, er nicht erweitern kann und keinen Nachfolger findet“, ist sich Schreglmann sicher.

Umnutzung zu Wohnraum

Und er führt weiter an: „In den Klein- und Mittelstädten werden so Geschäftsräume zu Wohnraum umgenutzt, was in Külsheim auch schon gut gelungen ist. Der Einzelhandel wird dort verschwinden, stattdessen wird in den Innenstädten mehr gewohnt, nicht nur in den Obergeschossen, sondern halt auch in den Erdgeschosslagen. Damit kann und sollte auch wieder mehr Grün in die Innenstädte einziehen, um die Wohnqualität zu verbessern. Das viele Pflaster hat man nur für das Gewerbe gebraucht.“

Wie Schreglmann weiter ausführt, sei die Brunnenstadt gut versorgt beim Angebot von Lebensmitteln und den Dingen des täglichen Bedarfs. „Weit überdurchschnittlich gut aufgestellt sind wir bei Gärtnereien, Pflanzen, Heimwerker- und Gartenbedarf, Elektro und Haushaltswaren, Massivholzmöbel, Deko, Fenster und Türen, Tisch- und Bettwäsche. Hier decken wir mit unseren großflächigen Einzelhändlern an den Ortsrändern auch die benachbarten Mittelstädte und die halbe Region mit ab.“

Zur Halbierung der Anzahl der Metzgereien bemerkt er, dass man mit den fünf verbliebenen eigenständigen Metzgern gut versorgt sei, diese aber nur durch ihre Filialen in Wertheim, Tauberbischofsheim, Hardheim und Königheim existieren könnten. „Unsere vier weggefallenen, eigenständigen Klein-Bäckereien wurden aufgefüllt durch Bäckereibetriebe aus Lauda und Hardheim, die bei uns Filialen betreiben und diese auch brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Der Bürgermeister bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass durch die Schließung von Optik Becker die Optiker in Wertheim, Tauberbischofsheim und Hardheim gestärkt werden und die frei werdende Kaufkraft nicht nur den Onlinehandel stärkt.

Keine Möglichkeit der Umkehr

Eine Möglichkeit der Umkehr des Schließungstrends in der Innenstadt sieht das Stadtoberhaupt nicht. „Diese Entwicklung ist unumkehrbar“, sagt er und fügt an, dass Maßnahmen, beispielsweise über ein Stadtsanierungsprogramm, gefördert werden, wenn Geschäftsräume zu Wohnraum umgebaut werden. Mit Nachdruck verweist er noch einmal auf das aufgestellte Einzelhandelskonzept, das 50 Seiten stark ist und „dies mehr oder weniger für alle Städte in ganz Deutschland gilt“.

Was aus seinen Geschäftsräumen wird, konnte Rolf Becker noch nicht sagen. Er freut sich jetzt erst einmal auf sein fertig ausgebautes Wohnmobil. Seine Reiseziele stehen auch schon fest: hohe Berge, die von ihm erklommen werden wollen.