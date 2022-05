Külsheim und Pécsvárad sind seit 30 Jahren Partner

Külsheim/Pécsvárad. Die Städte Pécsvárad in Ungarn und Külsheim in Deutschland schauen heute auf den Tag genau auf 30 gemeinsame Jahre einer Partnerschaft. Die feierliche Unterzeichnung der Urkunden erfolgte am 21. Mai 1992 in der Brunnenstadt, die Gegenzeichnung der Partnerschaft am 17. Oktober 1992 in Pécsvárad. Die ungarische Kommune liegt im Osten des Mecsekgebirges in Südungarn im Kreis Baranya, 20 Kilometer von der Großstadt Pécs entfernt.

Im Juli 1989 fing alles an

Rückblick auf 30 Jahre Partnerschaft: Ende Juli 1989 bitten die Pécsvárader Verantwortlichen Georg Denzer, den damaligen Landrat des Main-Tauber-Kreises, um Mithilfe bei der Suche nach einer für eine Partnerschaft geeignete Stadt. Denzer empfiehlt Külsheim.

Damals ist Günther Kuhn Bürgermeister von Külsheim. Er berichtet im Gespräch mit den FN, dass Georg Denzer damals bereits in Pécsvárad gewesen sei und Land und Leute in prächtigen Farben geschildert habe. Daraufhin besucht im April 1990 die erste offizielle Külsheimer Delegation Pécsvárad. Der Empfang durch Bürgermeister Sándor Kakas sei ebenso freundschaftlich gewesen wie der der dortigen Donauschwaben. „Ich war begeistert“, so Kuhn. Im Juli 1990 kommt die erste Delegation aus Pécsvárad nach Külsheim.

Zur Feier des 300. Jahrestags der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn reist im August 1990 eine größere Gruppe Külsheimer nach Pécsvárad und wird vom Deutschklub empfangen. Dieser Verein hat seitdem eine große Rolle bei der Vertiefung der Beziehung zwischen den Einwohnern beider Städte gespielt.

Damals nehmen auch die Schulen der beiden Kommune Kontakt auf, im September 1990 kommen Schüler und Lehrer aus Külsheim nach Pécsvárad. Ab März 1991 bauen die Alt-Herren-Fußballer eine sportliche Beziehung zueinander auf. Am 1. Juli 1991 beschließt der Külsheimer Gemeinderat, in eine partnerschaftliche Verbindung mit der Großgemeinde Pécsvárad zu treten. Im Oktober reisen Bürgermeister Kakas und der Gemeinderat von Pécsvárad in die Brunnenstadt.

Günther Kuhn spricht das aus, was schon damals wohl viele Külsheimer dachten: Der Blick in den Osten, nach Südungarn, der Blick darauf, wie die Menschen dort leben, sei „bereichernd“. Trotz der großen Entfernung, per Luftlinie sind es 770 Kilometer, hätten sich bereits in der Anfangszeit schöne Freundschaften entwickelt, sei es auf offizieller oder persönlicher Ebene.

Große Ehre

Am 21. Mai 1992 unterzeichnen die Bürgermeister Sándor Kakas und Günther Kuhn in Külsheim den Vertrag über die Städtepartnerschaft. Die Menschen aus Pécsvárad sehen es als eine große Ehre an, dass das Bündnis während der Festwoche „700 Jahre Stadtrecht Külsheim“ besiegelt wurde. Am 17. Oktober 1992 erfolgt die Gegenzeichnung des Vertrags in Pécsvárad. Gleichzeitig unterschreiben die beiden Leiter den Kooperationsvertrag der Schulen.

Als Ziel des Vertrags über die Städtepartnerschaft wird das gegenseitige Kennenlernen des anderen Volkes und dessen Kultur benannt. Zudem sollen über das Offizielle hinaus sich die Beziehungen zwischen den Institutionen, Vereinen und Familien entfalten.

Die offiziellen Begegnungen und Partnerschaftsreisen finden seit 1992 in jedem zweiten oder dritten Jahr abwechselnd in Pécsvárad und Külsheim statt. „Zehn Jahre Partnerschaftsunterzeichnung“ wurde in Külsheim gefeiert, das 20-jährige Bestehen der Union in Pécsvárad. Die Städtepartner besuchen sich gegenseitig auch bei besonderen Ereignissen. So waren Külsheimer bei der Feier zum 1000-jährigen Staatsjubiläum Ungarns im Jahr 2000, bei der Millenniumsfeier der Gründungsurkunde des ehemaligen Benediktinerklosters von Pécsvárad 2015 und beim 50. „Mädchenmarkt“ 2016 dabei. Pécsvárader engagierten sich bei der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ und 2017 beim Regionaltag in der Brunnenstadt. Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann unterstreicht, die gegenseitigen Besuche sowie der Meinungs- und Erfahrungsaustausch hätten in beiden Städten einen festen Platz im Jahreskalender. Für die Bürgerinnen und Bürger sei diese Partnerschaft sehr wertvoll. Man könne Menschen treffen, die mit ganz anderen Sitten und Gebräuchen aufgewachsen seien, man könne Erfahrungen austauschen, fremde Denkweisen und Lebensgewohnheiten kennenlernen. Über Gott und die Welt zu diskutieren, bringe jeden Einzelnen weiter, erweitere den Horizont, baue manches Vorurteil ab.

Weltoffenheit

Schreglmann betont, Weltoffenheit sei heute wichtiger denn je. Jeder Generation solle es aufs Neue möglich sein, Kontakte zu knüpfen und ganz unmittelbar in Gastfamilien zu erleben, wie der Alltag in einem anderen Land aussieht und welche Fragen die Menschen dort bewegen. Jede Generation brauche die Erfahrung, sich auf andere Denkweisen und Lebensgewohnheiten einzulassen, Toleranz zu entwickeln. Er sei dankbar dafür, dass die Schulen einen Austausch pflegen.

Mihály Baumann und Bernadett Gász von der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung von Pécsvárad heben hervor, dass es heutzutage besonders wichtig sei, die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Völker, Länder, Kulturen kennenzulernen und ihre Unterschiede als bereichernde Vielfalt zu erkennen.

Sie sehen es als wichtige Aufgabe, neue Freunde der Partnerschaft zu finden, die Jugend sowie die jungen Familien miteinzubeziehen, eventuell neue Thematiken in den Fokus zu stellen, damit die Partnerschaft für weitere 30 Jahre lebendig bleibe.

Die Pandemie habe die Partnerschaft vor neue Herausforderungen gestellt. Es bleibe zu hoffen, dass die Verbindung weiterhin gedeihen werde.

Im Herbst soll der runde „Partnerschaftsgeburtstag“ in Pécsvárad würdig gefeiert werden. Die offizielle Einladung für die Freunde aus Külsheim sei bereits geschickt, freut sich der Bürgermeister auf das Kommende.