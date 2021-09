Gemeinderat Külsheim - Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung am Montag in der Festhalle standen Energie-Themen Külsheim setzt auf Heimatstrom

Der Gemeinderat der Stadt Külsheim tagte am Montagabend in öffentlicher Sitzung in der Festhalle der Brunnenstadt. Alle Beschlussvorschläge fanden Zustimmung.