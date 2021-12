Külsheim: Kräftiger Dreh an der Gebührenschraube beim Abwasser

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte eingangs, dieses Thema sei ein notwendiges und diesmal stünden kräftige Erhöhungen an. Der Bereich „Abwasser“ solle kostendeckend sein, dies werde auch bei Anträgen stets hinterfragt.

Tanja Zeltner von der Firma „Schmidt und Häuser“ stellte fest, dass die zentralen Abwassergebühren zuletzt im November 2019 für die Jahre 2020 bis 2021 neu kalkuliert worden seien. Nun würden die Jahre 2022 und 2023 auf Grundlage der Planansätze des Teilergebnishaushaltes 2022 im Abwasserbereich berechnet. Die Firma „Schmidt und Häuser“ sei von der Stadt dafür beauftragt worden. Zeltner erläuterte die Grundlagen der Berechnungen sowie die Vorgehensweise umfassend und verwies auf die Notwendigkeit getrennter Abwassergebüh-ren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser.

Im Gemeinderat notiert Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte, die für den 26. März 2022 geplante „SWR1 Disco“ sei vom SWR abgesagt worden. Eventuell sei ein neuer Termin möglich. Abgesagt seien, so Schreglmann, auch die mit dem Uni-Bund Würzburg vereinbarten Termine der Wintervortragsreihe im Januar 2022. Der Bürgermeister verlautbarte das Sammelergebnis für die Kriegsgräber. Insgesamt seien rund 970 Euro zusammengekommen. Er richtete Dank an alle Gewerbebetriebe, welche entsprechende Büchsen aufgestellt haben. Schreglmann ging auf die Verkehrsdatenmessung bis Anfang Dezember in Steinfurt ein, diesmal in Fahrtrichtung Steinbach. Es habe ähnliche Werte wie im Sommer gegeben, rund 30 Prozent der Fahrer seien „einen Ticken zu schnell“, dies seien „gute Werte“. Ein neues Gerät werde dauerhaft für Steinfurt angeschafft und in der dortigen Ortsmitte demnächst installiert. Das mobile Gerät komme in die Bronnbacher Straße. Stefan Aelmann wollte wissen, wie es um den „Glasfaserausbau Roter Rain“ stehe, Schreglmann sicherte zu, nachzufragen. Eric Bohnet hinterfragte zum Thema „Burgkurzweyl“ das avisierte Gespräch Ende 2021. Der Bürger-meister sagte, es gebe dazu noch keinen Termin. Stefan Thum wollte wissen, ob es Überlegungen gebe für „ein Impfteam in Külsheim“. Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz entgegnete, die Stadt habe gemeldet, dass ein solches Interesse bestehe, dabei jedoch gehört, „diese sind total voll“. Matthias Ruff fragte nach dem „Zwischenstand Glasfaser“. Schreglmann sagte, man sei mit der Vorvermarktungsquote zufrieden. hpw

Fußend auf den ausführlichen Darstellungen folgerte Zeltner, durch die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sei die Schmutzwassergebühr von bisher 2,72 auf nunmehr 3,44 Euro je Kubikmeter für die Jahre 2022 und 2023 festzusetzen. Die Niederschlagswassergebühr werde auf 0,30 Euro je Quadratmeter überbauter Fläche festgelegt, was gegenüber den bisherigen 0,32 Euro je Quadratmeter überbauter Fläche eine kleine Senkung bedeute.

Hohe Investitionen

Bürgermeister Thomas Schreglmann meinte, es habe sich bewährt, an ein externes Büro zu vergeben. Die kräftige Erhöhung sei Folge zum einen der Investitionen der vergangenen Jahre, zum anderen von Kostensteigerungen.

Jürgen Goldschmitt befand, dies sei ein interessantes Zahlenwerk, die Stadt wolle hier kostendeckend arbeiten, es gebe eine saftige Erhöhung. Zu Goldschmitts Frage nach einem Spielraum äußerte Rechnungsamtsleiterin Elke Geiger-Schmitt, die Stadt müsse bei den Gebühren wegen der Anträge, etwa beim Ausgleichstock, die Obergrenze wählen.

Stefan Grimm meinte, der Sprung überrasche ihn, und fragte, ob die Stadt etwas falsch mache. Zeltner widersprach hier, verwies auf Betriebsaufwendungen und hohe Unterhaltungsmaßnahmen. Der Bürgermeister fügte an, beim Wasser könne der Preis im siebten Jahr gehalten werden, beim Abwasser habe man dies noch vor der Brust. Auf Otto Bundschuhs Frage nach einem Vergleich zu anderen Gemeinden äußerte Zeltner, es sei schwierig zu vergleichen, die Kosten hingen von der jeweiligen Struktur ab.

Der Gemeinderat beschloss die Gebühren wie vorgetragen und einstimmig, ebenso einhellig verabschiedete er die zweite Änderung der Abwassersatzung.

Zu den nächsten drei Tagesordnungspunkten entschied der Gemeinderat in bisher eher ungewohnter Kürze. Der Bürgermeister hatte jeweils angefragt, ob ein Fachvortrag nötig sei, das Gremium sah dazu dreimal auf Grund individueller Vorbereitung keinen Anlass. So wurde einhellig beschlossen, die gesamten Ingenieurleistungen (Bauwerk und technische Ausstattung) für die Sanierung der Kläranlagen Hundheim und Uissigheim an das Büro Süddeutsche Abwasserreinigungs-Ingenieur (Ulm) zu vergeben mit einer Gesamtauftragssumme von brutto 136 388 Euro.

110 iPads für die Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim werden nach einhelliger Zustimmung des Gremiums zu dem Gesamtpreis von brutto 36 259 Euro bei der Firma Bechtle (Künzelsau) bestellt.

Zur geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeflürle II“ fasste Schreglmann zusammen, Küls-heim sei von den Bauflächen her „ausgelutscht“, es gebe jedoch Bewerbungen. Hier könnten 35 Bau-plätze realisiert werden, es sei mittlerweile gelungen, die Fläche komplett zu erwerben, das Ingenieur-Büro Sack sei dabei, Planungsvarianten zu erarbeiten.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für den vorgestellten Bebauungsplan.

Heiko Wolpert vom Bauamt sprach zur angedachten Vergabe der Ingenieurleistungen für den Ausbau der Straße „Am E-Werk“. Das Gesamtprojekt gehe in schnellen Schritten voran. Es sei geplant, im Frühjahr 2022 das Mehrfamilienwohnhaus im Bereich des ehemaligen Bauhofgeländes zu bauen, pa-rallel dazu solle das Wohnhaus Wölfelschneider errichtet werden. Weiter solle die neue Straße für die innere Erschließung des Areals Ziegelhütte zügig umgesetzt werden.

Um die Versorgung mit Strom und Wasser zu gewährleisten, so Wolpert, werde das Stadtwerk im Frühjahr 2022 die Wasserleitung in der Straße „Am E-Werk“ erneuern und eine Erdverkabelung der Stromversorgung vornehmen. Der Kanal befinde sich unter den neu geplanten Leitungen des Stadtwerks und so mache es keinen Sinn, die Kanalauswechselung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Deshalb sollen alle Leitungen als Gemeinschaftsprojekt Stadtwerke/Stadt ausgetauscht und die Leistungen gemeinsam ausgeschrieben werden.

Als Erstes sei erforderlich, so der Mann vom Bauamt, die entsprechenden Ingenieurleistungen zu vergeben. Da das Ingenieurbüro Sack & Partner bereits die Planung für die innere Erschließung im Ge-biet Ziegelhütte durchführe, liege es nahe, dass dieses Büro auch die Planung und Ausführung im Bereich der Straße „Am E-Werk“ ausführe. Die Auftragssumme betrage für die Kanalerneuerung insgesamt brutto 18 261 Euro und für den Straßenausbau insgesamt brutto 24 170 Euro. Die Honorar-kosten in Höhe von insgesamt 42432,24 Euro seien im Haushalt 2022 eingestellt. Der Gemeinderat stimmte einmütig zu.

Das Gremium entschied sich danach für eine Straßenbenennung im Baugebiet „Ziegelhütte“, wo es künftig die Straße „An der Ziegelhütte“ geben wird.