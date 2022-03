Külsheim: Klare Absage für höhere Windräder

Külsheim. Die Gemeidneratssitzung begann mit einer Gedenkminute für die Toten und Verletzten des Kriegs in der Ukraine. Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte dazu, es sei eingetreten, was keiner für möglich gehalten habe. Nach 77 Jahre Friedenszeit in Europa gebe es wieder Krieg mitten in Europa. Unschuldige Menschen sterben, es gebe unzählige Verletzte, 1,5 Millionen Menschen seien auf der Flucht.

Zu Beginn der Informationen über den aktuellen Stand der Windvorrangfläche zwischen Külsheim und Steinbach erklärte Schreglmann, Külsheim habe auf seiner Gemarkung neun Windkraftanlagen und leiste seinen Beitrag zur Energieversorgung. Irene Trabold vom Bauamt erläuterte zum Sachverhalt, in den letzten Jahren sei der Ausbau der Windkraft bundesweit ins Stocken geraten. Weiter meintesie, durch die neue Bundesregierung und die Zielsetzung der Ampelparteien, zur Erreichung der Klimaziele zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands für Windkraft zu nutzen, werde das Thema Ausbau von Windkraftanlagen wieder hoch aktuell. Zahlreiche Projektierer für Windkraftanlagen griffen diese Chance auf, der Kampf um Flächenreservierung bei den Grundstückseigentümern habe begonnen.

Im Gemeinderat notiert Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte, das Regierungspräsidium Stuttgart habe den Bewi-ligungszeitraum für das Sanierungsgebiet Hundheim bis zum 30. April 2024 verlängert. So blieben weitere zwei Jahre Zeit für Abbrüche und Ähnliches. Schreglmann äußerte zudem, das Landessanierungsprogramm hinsichtlich der vormaligen Prinz-Eugen-Kaserne sei vorzeitig um ein Jahr verlängert worden und zwar bis zum 30. April 2024. Dort stünden einige Projekte an, die man nicht in kurzer Zeit stemmen könne. Der Bürgermeister ging ein auf Förderbescheide aus Stuttgart. Bei der Programmentscheidung 2022 zum „Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“ seien erfreulicherweise eine Maßnahme der Stadt und ein privates Projekt berücksichtigt worden. Der Abriss der alten Scheune neben dem Farrenstall in Uissigheim werde mit 18 000 Euro unterstützt, das private Umbauprojekt mit 20 000 Euro. Schreglmann erklärte, die Herstellung der Durchgängigkeit des Amorsbach im Bereich des „Strauße Kurt“ sei leider nicht förderfähig und vom Regierungspräsidium abgelehnt. Ohne Debatte und danach einhellig stimmte der Gemeinderat der Stadt Külsheim dem Entwurf der ersten Änderung des Teil-Bebauungsplanes der Gewanne „Außen am Kiesgrubenweg, Unter der Schafscheuer, Bei der Schafscheuer, Schafäcker“ in Uissigheim zu. Alfred Bauch hinterfragte im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ob in Külsheim eine Sam-melstelle eingerichtet werden könne. Der Bürgermeister antwortete, das Landratsamt werde nicht zu Sachspenden aufrufen, eher zu Geldspenden. Stefan Thum verwies auf ein mögliches Radwegekonzept rund um Külsheim herum. Es könnten auch schöne Feldwege genutzt werden, denn auf der Straße sei es mit dem Fahrrad „nicht so toll“. Schreglmann bestätigte den Bedarf, er habe dies bereits auf dem Schreibtisch, eine Beschilderung sei angedacht. Stefan Grimm sprach die Personallage im evangelischen Kindergarten an, es gebe immer wieder Aus-falltage. Der Bürgermeister verwies darauf, die evangelische Verrechnungsstelle habe deutlich weniger Erzieherinnen im Pool als die katholische Verrechnungsstelle. Insgesamt sei der Markt an Erzieherinnen leer gefegt. Später ergänzte Michael Adelmann zu dem Thema Erzieherinnen, eine Problematik der Kindergärten sei, dass Erzieherinnen in der Ausbildung nichts verdienten. Er verwies auf die praxisintegrierte Ausbildung. Matthias Ruff bedauerte, dass die „Aktion saubere Landschaft“ nun wieder ausfallen müsse. Er fragte, ob bei privaten Aktionen von der Stadt Müllsäcke, Greifer und Handschuhe zur Verfügung gestellt werden könnten, was Schreglmann bejahte. Katja Firmbach äußerte die Bitte nach einer Beleuchtung für den Weg in Uissigheim von der Kirche zur Schule, dort sei es nächtens „stockfinster“. Ein verantwortliches Mitglied der Nabu-Gruppe Külsheim verwies darauf, dass bei Kahlschlägen im Stadtwald viele Nistkästen zerstört worden seien. Der Bürgermeister sagte einen entsprechenden Ausgleich zu. hpw

Zurzeit seien verschiedene Projektierer auch in Külsheim und mit teils aggressiven Verkaufsmethoden unterwegs. Deren Ziel sei, sich bei Grundstückseigentümern vertraglich Flächen innerhalb der ausge-wiesenen Windvorrangfläche zwischen Külsheim und Steinbach zu sichern, um darauf ein Windrad, weitaus höher als die vorhandenen, stellen zu können.

Trabold führte weiter aus, nachdem viele Grundstücksbesitzer verunsichert seien, solle ein klares kommunalpolitisches Ziel an die Bevölkerung und an die Grundstücksbesitzer im Vorranggebiet Wind kommuniziert werden. Sie ging auf rechtliche Gegebenheiten ein, wonach das Vorranggebiet des Regionalverbandes mit einer Größe von 48,3 Hektar als kommunaler Konzentrationsstandort für Windkraftanlagen ausgewiesen sei, mit Ausschlusswirkung. Es sei eine Höhenbegrenzung für diese Anlagen von 80 Meter Nabenhöhe festgesetzt worden, Einigkeit habe geherrscht, dass an dieser Stelle auf keinen Fall höhere Anlagen gebaut werden sollten.

Die Vortragende ging auf die Begründungen für die Höhenbegrenzung ein, nannte massive Be-schwerden hinsichtlich der Lärmbelästigung, erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und zeigte Abstände zur Wohnbebauung auf. Projektierer würden, so Trabold, die kleinen Anlagen ersetzen durch solche mit einer Nabenhöhe von mindestens 180 Meter. Der Gemeinderat habe sich bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung sehr ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt und sei einstimmig der Ansicht, auf keinen Fall höhere Windkraftanlagen zuzulassen.

Trabold unterstrich, im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele sei die Stadt Külsheim vorbildlich aufgestellt. Durch die Ausweisung der großen Konzentrationszone im Taubenloch und der benannten Vorrangfläche seien bereits 3,39 Prozent für Windkraft zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werde eine Fläche von rund 63 Hektar für eine großflächige Photovoltaikanlage am Gickelfeld für erneuerbare Energien genutzt.

Jürgen Goldschmitt sah das Thema umfangreich behandelt. Man solle alles tun, dass auf der Windvorrangfläche zwischen Külsheim und Steinbach keine Windräder mehr gebaut würden. Dies sei den Bürgern wichtig.

Stefan Grimm stellte heraus, von den Vermarktern werde angeführt, man tue etwas Gutes. In der Sache fließe viel Geld, das habe mit Umweltschutz wenig zu tun.

Eric Bohnet betonte, was an Windkraftanlagen in dem Gebiet höher gehe, werde zu mächtig für das Landschaftsbild.

Der Külsheimer Gemeinderat sprach sich aus den dargelegten Gründen einstimmig dafür aus, in der Windvorrangfläche zwischen Külsheim und Steinbach keine höheren Windkraftanlagen als im Flä-chennutzungsplan mit 80 Meter Nabenhöhe festgesetzt zuzulassen. An die Grundstücksbesitzer werde ein Appell gerichtet, aus Solidaritätsgründen und Mitverantwortung am Wohl der gesamten Bevölkerung diese Entscheidung mitzutragen. Trabold informierte bei der Aufstellung des Bebauungsplanes für das Industrie-, Gewerbe- und Son-dergebiet „Gewerbepark II West“ in Külsheim zur Behandlung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken. Der Bebauungsplan-Entwurf sei im November 2021 behandelt und einer vorherigen Anregung stattgegeben worden, im Gewerbegebiet II keine Betriebswohnungen zuzulassen.

Trabold äußerte, bei der erneuten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs seien von zwei Firmen Bedenken hinsichtlich der Herausnahme der Betriebswohnungen vorgebracht worden. Nach intensiver Abwägung aller Einwände werde vorgeschlagen, diese Bedenken zu berücksichtigen und die planungsrechtlichen Festsetzungen wie folgt zu ergänzen: „Eine Betriebsleiterwohnung im Sinne von § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO kann ausnahmsweise zugelassen werden, sofern nachgewiesen wird, dass sie durch bestehende Betriebe nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.“

Trabold trug zudem ausführlich zu den naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen vor.

Das Gre-mium beschloss den Bebauungsplan Gewerbepark II West wie vorgetragen und als Satzung bei einer Enthaltung von Jürgen Goldschmitt.