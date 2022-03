Külsheim: Ja zu neuem Schlepper und Anhänger

Schreglmann ließ auch wissen, dass der Beginn des Neubaus der Straßenmeisterei Main-Tauber-Kreis gestartet sei, „ein großes Projekt des Main-Tauber-Kreises“. Am Wochenende sei Mutterboden abgefahren worden, dieser werde später wieder gebraucht und eingebaut.

Der Bürgermeister gab eine kurze Information über den aktuellen Stand zu Flüchtlingen aus der Ukraine. Derzeit seien 53 Personen in Külsheim, überwiegend Frauen und Kinder, alle seien in Privatwohnungen untergebracht. Erstmal gehe es darum, die Menschen unterzubringen, Wohnraum werde weiterhin gesucht. Man sei für jedes Angebot an Wohnraum dankbar, Ansprechpartner beim Ordnungsamt Külsheim sei Kurt Krug.

Schreglmann benachrichtigte aus dem vorläufigen Arbeitsplan 2022 des Kommunalen Landschaftspflegeverbands Main-Tauber. Betroffen seien acht Hektar auf der gesamten Gemarkung. Er nannte an Maßnahmen in Eiersheim die Nachpflege im Gebiet „Innere Riemel“, Erst- und Nachpflege im Gebiet „Otterberg“, die Trockenmauersanierung im Gebiet „Steig“ und die Nachpflege im Gebiet „Straßenwald“ sowie in Külsheim eine Nachpflege im Gebiet „Kattenberg“.

Angesichts von elf Bauanträgen sprach Schreglmann von „unverändert hohen Bautätigkeiten“. hpw