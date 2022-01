Külsheim ist für die Zukunft gut gewappnet

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann stellte fest, der Haushalt 2022 und die darin aufgeführten Zahlen seien ausgezeichnet. Im Ergebnishaushalt gebe es einen Überschuss, die Abschreibungen könnten komplett erwirtschaftet werden, unterm Strich rund 650 000 Euro. Die Stadt sei strukturell gut aufgestellt und so für die Zukunft gewappnet. Geplant seien erneut Rekordinvestitionen in die Stadt von über 8,2 Millionen Euro. Das könne wegen des guten Steueraufkommens gestemmt werden, die Industrie laufe. Es gebe sehr ordentliche Schlüsselzuweisungen. Geplant werde eine „absolut vertretbare“ Netto-Neuverschuldung von 630 000 Euro. Die Stadt habe in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren immer mehr Schulden abgebaut und sei derzeit auf einem Stand wie in den 1980er Jahren. Somit könne die Nettoverschuldung locker gestemmt werden bei vier Prozent Inflation und einem Darlehenszins von 0,0 oder 0,2 Prozent.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Notwendige Pflichtaufgaben

Es mache Sinn, so der Bürgermeister, auch 2022 in kommunale Pflichtaufgaben zu investieren. Dies seien alles dringend nötige Investitionen für eine gute Weiterentwicklung der Gesamtstadt. Schreglmann listete das Feuerwehrhaus Hundheim-Steinbach, Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr, Digitalfunk, Umbau und Sanierung der evangelischen Kindertagesstätte, den Anbau für den katholischen Kindergarten in der Bürgermeister-Kuhn-Straße, Stadt- und Dorfsanierung, die Sanierung der Kläranlagen in Hundheim und Uissigheim, der Rommelstraße und der Straße „Am E-Werk“ sowie den Breitbandausbau auf.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die größte Herausforderung sei nicht das Finanzieren, betonte der Rathaus-Chef, sondern die Umsetzung der Projekte. Immer mehr verzögere sich auch aufgrund des Fachkräftemangels. Hinzu komme die schlechte Materialversorgung. Die Hälfte der Projekte 2022 seien schon im Haushalt 2021 enthaltengewesen. Es müsse geschaut werden, ob die geplanten 8,2 Millionen Euro tatsächlich ausgegeben werden können und ob die Darlehensaufnahme gebraucht werde.

Schreglmann betonte, Arbeit gebe es auch 2022 für die Stadt und alle Mitarbeiter mehr als genug, „packen wir es an“. Für das vorliegende Zahlenwerk zollte er Kämmerin Elke Geiger-Schmitt und deren Stellvertreterin Annika Dötter Anerkennung

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Letztere stellte die wichtigsten Eckpunkte des Haushalts 2022 vor: Im Ergebnishaushalt belaufen sich die Erträge auf 13,785 Millionen Euro (Vorjahr: 13,090 Millionen Euro), die Aufwendungen auf 13,633 Millionen Euro (13,085 Millionen Euro), das positive Ergebnis auf 152 000 Euro (5000 Euro). Die Steuerschätzung von Ende November konnte nicht mehr berücksichtigt werden können. Diese hätte die Zahlen noch verbessert.

Zu den geplanten Investitionen sagte Dötter, dass jahrelang viel Geld in die Pater-Alois-Grimm-Schule investiert worden sei. Als Schwerpunkte des Jahres 2022 und auch mittelfristig nannte sie die Bereiche Kindergärten, Feuerwehr und Infrastruktur. Steuern und ähnliche Abgaben sind mit 4,708 Millionen Euro angesetzt. Bei der Gewerbesteuer geht man wie 2021 von 800 000 Euro aus, bei der Grundsteuer B von 710 000 Euro, 60000 Euro mehr als 2021 geplant.

Bei den Schlüsselzuweisung v liege der angesetzte Betrag von 5,468 Millionen Euro um etwa 470 000 Euro über dem Vorjahr. Die aufgelösten Investitionszuwendungen liegen bei 1,030 Millionen Euro, die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen bei 1,152 Millionen Euro und somit 85 000 Euro über dem Vorjahr. Hier wirkt sich die Erhöhung der Abwassergebühr aus.

In der Position „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (912 250 Euro) sind nach Aussage Dötters alle Miet- und Pachteinnahmen der Stadt sowie die Holzverkaufseinnahmen enthalten. Die größte Einzeleinnahme sind dabei die Pachteinnahmen von den Windrädern. Durch den Wald kommen über 500 000 Euro in die Kasse.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt nannte die Rednerin Personalkosten von 2,915 Millionen Euro, was 21 Prozent aller Aufwendungen bedeute. Damit liege man im Gemeindevergleich im unteren Bereich und im Vergleich zu 2021 um 55 000 Euro niedriger.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Rekord-Investitionen des Stadtwerks Bad Mergentheim: Rekord-Investitionen von acht Millionen Euro Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zahl der Asylbewerber steigt Weitere Gemeinschaftsunterkünfte im Main-Tauber-Kreis nötig Mehr erfahren

Aufwendungen von 2,439 Millionen Euro sind für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Dazu gehören alle Ausgaben für Gebäude, Kanäle und Straßen, für Fahrzeuge, EDV, Holzfällung sowie die Kosten für Heizung, Wasser und Strom. Im Vergleich zu 2021 sind hier 268 000 Euro mehr eingeplant, im Wesentlichen Mehrausgaben für die Kanalunterhaltung, den Kauf von iPads für die Pater-Alois-Grimm-Schule und für die Ausstattung der Feuerwehr.

Abschreibungen seien wieder mit 1,679 Millionen Euro gebucht. An Zinsen würden 63 000 Euro gezahlt, „so wenig wie noch nie“, freute sich Dötter. Die Transferaufwendungen (Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistungen an Dritte gewährt werden) machten mit 5,414 Millionen Euro 40 Prozent des Ergebnishaushalts aus. Man habe 190 000 Euro mehr als 2021 eingeplant, was Kindergärten und Umlagen zugerechnet werden könne.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1,122 Millionen Euro) sind Ausgaben aufgrund von Dienst- und Werkverträgen gelistet, zudem alle Steuern und Versicherungen, welche die Stadt zahle. Das ordentliche Ergebnis für 2022 sei im Haushaltsplan mit einem Plus von 152 000 Euro angesetzt, so Dötter. Damit würden die Abschreibungen voll erwirtschaftet und darüber hinaus noch Mittel für Investitionen.

Zuschüsse

Für geplante Projekte werden Zuschüssen von 3,818 Millionen Euro erwartet. Aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen sind Einnahmen von 1,780 Millionen Euro eingeplant. Die Verkaufserlöse seien alle realisierbar, es bestehe kein Risiko, betonte die Rednerin.

Vorgesehen sind eine Darlehensaufnahme von einer Million Euro. Bei einer Tilgungvon 370 000 Euro bedeutet dies eine Neuverschuldung von 630 000 Euro. Dies funktioniere bei diesem Investitionsprogramm nur, weil die liquiden Mittel deutlich um 1,211 Millionen Euro abgebaut werden, so Dötter. Aus der Verwaltungstätigkeit blieben 816 250 Euro übrig. Bei den Investitionen gebe es eine Lücke von 2,657 Millionen Euro, aus der Darlehensübernahme blieben 630 000 Euro als liquide Mittel. Es fehlten dann noch 1,211 Millionen Euro. Um diesen Betrag werde das Geld auf den Girokonten abgebaut.

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung aus dem Kernhaushalt der Kommune liege Ende 2022 bei 761 Euro, informierte Dötter. In den Jahren 2023 bis 2025 werde man um weitere Darlehensaufnahmen nicht herumkommen. Zusammenfassend stellte sie fest: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und können einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt verabschieden.“ Der Ergebnishaushalt könne auch in den nächsten Jahren ausgeglichen werden. Darüber hinaus seien jährlich etwa 500 000 Euro als ordentliches Ergebnis zu erwarten. Die Einwohnerzahlen stabilisierten sich. Dötter würdigte den Gemeinderat für die angenehme Zusammenarbeit.

Eric Bohnet bezeichnete das Zahlenwerk als „sehr übersichtlich“. Die Stadt habe eine sehr gute Einnahmesituation, es würden mehr Schulden abgebaut als nun aufgenommen werden müssten. Die Investitionen seien sehr zukunftsträchtig und bereits auf den Weg gebracht. Mit Blick auf die Mittelfristplanung mahnte er, in den nächsten Jahren mit Neuverschuldungen sorgsam umzugehen. Uissigheims Ortsvorsteher Klaus Kuß meinte, es seien Projekte geplant, die nicht geschoben werden könnten. Es gehe also nicht ohne Neukredite.