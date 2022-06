Külsheim: Heiko Wolpert nun Ehrenkommandant

Külsheim. Während der Jubiläumsfeier „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Külsheim“ gab es für Heiko Wolpert zwei besondere Ehrungen.

Wie Bürgermeister Thomas Schreglmann erklärte, ist Wolpert mit 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Er fungierte als, Jugendwart, Zugführer und dann 25 Jahre lang als Stadtkommandant. Parallel dazu war er fünf Jahre Abteilungskommandant der Abteilung Stadt. Noch immer engagiert er sich als stellvertretender Kreisbrandmeister. In seiner Amtszeit als Stadtkommandant wurden unter seiner Federführung zwei Gerätehäuser gebaut und neun Fahrzeuge angeschafft oder deren Anschaffung vorbereitet. Heiko Wolpert habe die Feuerwehr modernisiert und auf einen aktuellen Stand gebracht, in 25 Jahren eine Ära der Feuerwehr geprägt, betonte der Rathaus-Chef . Dafür gebühre ihm der Dank aller. Angesichts seiner zahlreichen Verdienste um die Külsheimer Feuerwehr habe der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Heiko Wolpert zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim zu ernennen.

Wolpert zeigte sich von dieser Auszeichnung überrascht. Die spannende Zeit habe ihm Spaß gemacht. Er versuche weiter, die Feuerwehr zu entwickeln. Er dankte allen Weggefährten und seiner Familie.

Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Sebastian Quenzer stellte fest, hinter den Kernaufgaben der Feuerwehr „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ verbergen sich immer Menschen, welche die Begriffe mit Leben erfüllen. Wolpert sei es gelungen, die Feuerwehr Külsheim zu modernisieren.

Wolpert habe seinem Nachfolger eine gut aufgestellte Wehr übergeben und unterstütze als stellvertretender Kreisbrandmeister sowohl die Arbeit des Landratsamts und des Kreisfeuerwehrverbands.

Es sei ihm zusammen mit Kreisbrandmeister Andreas Geyer eine besondere Ehre, so Quenzer, mit Heiko Wolpert einen Kameraden für dessen besondere Verdienste für die Feuerwehr in Külsheim, jedoch auch für seine Verdienste für alle Feuer-wehren im Landkreis, auszeichnen zu dürfen. Er überreichte ihm das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, die höchste Auszeichnung, welche die deutschen Feuerwehren vergeben. hpw