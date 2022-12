Külsheim hat seine Hausaufgaben gemacht

Külsheim. Der Jahresabschlussempfang der Stadt Külsheim versammelte am Donnerstagabend viele Menschen mit besonderem Bezug zur Gesamtstadt Külsheim in der Festhalle. Die Stadthalle war gut gefüllt, Bürgermeister Thomas Schreglmann schaute auf das Jahr 2022 ebenso wie auf die Zukunft, MdL Prof. Dr. Wolfgang Reinhart sprach ein Grußwort.

Bürgermeister Schreglmann freute sich, dass dieses Treffen nach drei Jahren wieder stattfinden könne. Es habe Tradition, sich am Jahresende in der Festhalle zu versammeln mit vielen derer, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass die Stadt wieder einen Schritt weitergekommen ist.

Leben in Zeiten der Krisen

Schreglmann meinte, im Dezember 2022 sei fast nichts mehr normal, nach drei Jahren Corona-Krise gebe es seit Februar wieder Krieg mitten in Europa. Es gebe eine Energiekrise, die Gaspreise hätten sich verdreifacht. Im Külsheimer Gemeinderat sei schweren Herzens entschieden worden, das Hallenbad in diesem Winter zu schließen, da dieses 44 Prozent des gesamten Gases in der Stadt verbrauche. Die Wiedereröffnung sei für März geplant. Der Strompreis habe sich verdoppelt, die explodierenden Energiepreise seien bei den Bürgern noch gar nicht richtig angekommen.

Der Bürgermeister meinte, das große Erwachen werde erst 2023 so langsam kommen.

Külsheims Bürgermeister wies auf die neue Flüchtlingskrise. Über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine seien nach Deutschland gekommen, davon 140 000 nach Baden-Württemberg und viele Fami-lien lebten derzeit in Külsheim. Im Gemeinderat sei entschieden worden, ein leerstehendes Kasernengebäude für ein paar Jahre an den Landkreis zu vermieten, damit dort in den nächsten Jahren Geflüchtete wohnen könnten. Man spüre zudem den Klimawandel, heiße trockene Sommer, Rekordtemperaturen, was sicher noch zu weiteren Fluchtbewegungen führen werde.

Die Vielzahl an Krisen habe die kleine Stadtverwaltung an die Grenzen der Leistungsfähigkeit ge-bracht. Neben Corona-Krise, Flüchtlingskrise, Gas-, Strom-, Energiekrise sollen die Städte ja auch noch die gesamte Infrastruktur des Landes umbauen, die Energiewende stemmen, die Wohnungsnot bekämpfen, die Digitalisierung beschleunigen, das Klima retten und nebenbei auch noch die Demokratie. Förderanträge seien mittlerweile so kompliziert, dass hierfür für viel Geld externe Firmen beauftragt werden müssen, haderte Schreglmann.

Die Gemeinden seien gerne bereit, die gestellten Aufgaben zu erfüllen, jedoch werde immer mehr übersehen, dass hierfür auch ausreichend Finanzmittel gebraucht würden und auch die Ressource „Mensch“ begrenzt sei. Wenn das so weiter gehe, seien die Gemeinden schlichtweg nicht mehr in der Lage, das alles zu leisten, was von ihnen gefordert werde.

Die Gemeinden, unterstrich der Bürgermeister, stellten aus der Historie heraus die Daseinsvorsorge sicher, auch weil sie diese für notwendig erachteten. „Und diese Pflichtaufgaben stemmen alle Ge-meinden mit Bravour“, pointierte Schreglmann. Die Welt werde nach dem Ukrainekrieg nicht mehr die-selbe sein wie die Welt davor.

Dieses Land müsse sich darum kümmern, dass es wieder verteidigungsfähig werde, wieder bündnis-fähig, der Katastrophenschutz müsse verbessert werden, Zivil- und Bevölkerungsschutz auch. Die Energieversorgung müsse gesichert und der soziale Frieden in diesem Land müsse aufrechterhalten werden, das sei eines der wichtigsten Güter. Von daher brauche es, so der Bürgermeister, unbedingt eine Fokussierung auf das Wesentliche, damit die Gesellschaft sicher in die Zukunft schauen könne.

Das heiße im Umkehrschluss, dass der fürsorgende Staat reduziert werden müsse, sagte Schregl-mann, dieser könne nicht mehr alles leisten. Und das müssen wir der Bevölkerung gesagt werden. Die Eigenverantwortung des Bürgers werde wieder an Bedeutung gewinnen müssen. Der Staat könne nur das Geld verteilen, das er vorher über Steuern eingenommen habe, und auch der Staat könne jeden Euro nur einmal ausgeben.

Schreglmann zitierte Steffen Jäger, den Präsidenten vom Gemeindetag Baden-Württemberg: „Die Städte und Gemeinden sind die Orte der Wahrheit, weil sie die Orte der Wirklichkeit sind.“ In Külsheim leiste man sich, so der Bürgermeister, „nur das, was wir auch brauchen, meistens“.

Die großen Maßnahmen 2022

Er nannte für 2022 ein neues Feuerwehrhaus in Hundheim-Steinbach, ein neues Feuerwehrfahrzeug in Külsheim, den Umbau und die Sanierung des evangelischen Kindergartens in der Hans-Weisbach-Straße, die Sanierung der Rommelstraße, die Dorfsanierung in Hundheim, die Stadtsanierung Külsheim und im Gewerbepark, das Ärztehaus gehe voran, der „Wohnpark Cullesheym“ sei fertig und die meisten Wohnungen bezogen, der Neubau der Straßenmeisterei wachse in den Himmel und es seien noch ein paar Euro da gewesen für die Sanierung der Schlossmauern und einen neuen Traktor für den Bauhof.

Bürgermeister Thomas Schreglmann dankte all jenen, die gekommen seien, ihre Verbundenheit mit der Stadt auszudrücken.

Es folgten der Ausblick auf das Jahr 2023 sowie das Grußwort von Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (gesonderter Bericht). Mit Dankesworten des Bürgermeisters endete der offizielle Teil des Jahresabschlussempfangs.

Das „Powersound-Orchestra“ der Jugendmusikschule Külsheim unter der Leitung von Achim Klein sorgte für die musikalische Umrahmung. Es gab auf einer großen Leinwand „Bilder des Jahres 2022“.