Külsheim: Grünes Licht trotz erhöhter Kosten für Feuerwehrgerätehaus

Külsheim. Eine überdurchschnittlich große Zahl an Besuchern hörte, wie Bürgermeister Thomas Schreglmann von einem Projekt mit langer Geschichte im Vorlauf sprach. Heiko Wolpert vom Bauamt erläuterte zum Sachverhalt, Mitte Dezember 2019 habe der Gemeinderat die Architektenleistungen an das Büro Jouaux vergeben, welches die Planungen ausgearbeitet hat.

Kosten explodierten

Die ursprünglich vorgesehene konventionelle Bauweise in Zusammenhang mit der Ausschreibung von Einzelgewerken habe, so Wolpert, zu einer massiven Kostenerhöhung geführt, über die der Gemeinderat in verschiedenen Sitzungen informiert worden sei. Verschiedene Ausschreibungen seien wegen zu hoher Kosten aufgehoben worden. In einer Sitzung Mitte Juni 2021 habe sich das Gremium dafür ausgesprochen, das Gebäude in Modulbauweise an einen Generalunternehmer zu vergeben.

Der Mann vom Bauamt nannte für diese Vorgehensweise mehrere ausschlaggebende Gründe wie hohe Kostensicherheit, einen hohen Vorfertigungsgrad, die kurze Bauzeit, minimierte Schnittstellenproblematik bei verschiedenen Gewerken, die klare Zuordnung der Gewährleistung sowie eine Zeit- und Kostenersparnis bei der Objekt- und Bauüberwachung. Mit den Fördergebern Ausgleichstock und Feuerwehr-Fachförderung habe eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 erreicht werden können.

Eingeschossiges Bauwerk

Die Planung sehe ein eingeschossiges Bauwerk vor, erläuterte der Fachmann, das bei der Fahrzeug-halle in einen höheren Hallenbereich, ausgeführt in Betonfertigteilbauweise, und in einen seitlichen Trakt mit Verwaltungs- und Umkleideräumen sowie Nebenräumen, ausgeführt in Modulbauweise, ge-gliedert sei. Das Gebäude werde zirka 42 Meter x 14 Meter groß, mit zirka 588 Quadratmeter Brutto-grundfläche. Die Einfahrten zum Grundstück und zur Fahrzeughalle würden asphaltiert, Parkflächen teilweise als Rasenparkflächen hergestellt. Die gesamte Entwässerung der befestigten Fläche solle naturnah in einer bewachsenen Mulde versickern.

Modulbauweise

Zur anstehenden Vergabe der „Generalunternehmerleistung Gebäude“ in Modulbauweise sagte Wol-pert, das gesamte Gebäude sei als bezugsfertige Komplettleistung ausgeschrieben und dazu eine Systemausschreibung erstellt worden, die alle Bauleistungen einschließlich der Materialien definierte und beschrieb. Es seien zur Angebotsbewertung Zuschlagskriterien wie Preis, Fertigstellungstermin und Qualität bestimmt, Fertigstellung und Übergabe verbindlich auf den 09. September 2022 festgelegt worden.

Der Mann vom Bauamt listete die einzelnen ausgeschriebenen Arbeiten und nannte die Firma „Kom-minvest/Farmbau“ (Langenburg) mit einem Betrag von (gerundet) brutto 1,475 Millionen Euro als günstigsten Bieter. Veranschlagt worden sei für dieses Gewerk ein Betrag von etwas mehr als 1,163 Millionen Euro.

Tiefbau und Außenanlagen

Ausgeschrieben worden seien auch die Arbeiten für den Tiefbau und die Außenanlagen. Auch hier ging Wolpert detailliert auf Einzelheiten ein. Er führte die Firma Konrad-Bau (Lauda-Königshofen) als jene mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei brutto 170425,85 Euro an. Laut Kostenschätzung sei für dieses Gewerk ein Betrag von 207250 Euro veranschlagt gewesen.

Der Fachmann äußerte zu den Finanzen, im Haushaltsplan 2022 seien für die oben genannten Gewerke Haushaltsmittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro vorgesehen, bei Einnahmen von 730 000 Euro. Das Gewerk „Tiefbauarbeiten und Außenanlagen“ liege rund 37 000 Euro unter dem Ansatz, beim Gewerk „Generalunternehmerleistung Gebäude“ gebe es eine Überschreitung von rund 311 723 Euro. Geschuldet sei dies hauptsächlich der aktuellen Marktsituation bei Holz- und Bauprodukten.

Wolpert stellte die momentane Kostensituation dar und ergänzte, es sei ein erhöhter Energieeffizienzstandard vorgesehen, seit dem 1. Juli 2021 gebe es diesbezüglich ein neues Förderprogramm.

Der Bürgermeister informierte, alle Förderbescheide seien angekommen. Jürgen Goldschmitt meinte zur langen Planungsphase, „was lange währt, wird endlich gut“. Dessen Frage nach der Heizungsanlage beantwortete Wolpert, es sei eine Wärmepumpe als wirtschaftlichste Lösung angesetzt.

Stefan Grimm befand diese Lösung als unglücklich, er habe ein Konzept zusammen mit dem FC Hundheim/Steinbach bevorzugt. Die Motivation, etwas ökologisch zu machen, sei wohl nicht gegeben.

Photovoltaik als Option

Matthias Ruff zeigte sich froh, dass dieses Projekt nun auf der Zielgerade sei. Eric Bohnet verwies auf die von der Landesregierung ausgesprochene Pflicht, auf öffentlichen Gebäuden Photovoltaik anzubringen. Wolpert erklärte, diese Pflicht gelte erst ab 2022 und betreffe die Stadt Külsheim hier noch nicht. Man sei im Gespräch mit dem Stadtwerk Külsheim, dabei sehr offen, die Gedanken seien allerdings noch nicht ausgereift.

Martin Winkler regte an, bei der Beschaffung von Ausstattung auch Spinde für das Uissigheimer Feuerwehrhaus mit einzubeziehen.

Der Gemeinderat entschied beiden Beschlussvorschlägen, welche die Essenz des zuvor Gehörten zusammenfassten, jeweils einhellig zustimmend. hpw