Külsheim: Feld für Neubau eines Kindergartens für vier Gruppen bereitet

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann bezeichnete den Bauantrag zum Neubau eines Kindergartens mit vier Gruppen als Erweiterung eines bestehenden Kindergartens in der Bürgermeiste-Kuhn-Straße 9 in Külsheim als eines der größten Projekte der Stadt. Dieses sei mit den Erzieherinnen bereits erörtert worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Moritz Weimann vom Bauamt sagte, geplant sei ein Anbau an den bestehenden Kindergarten. Dieser Anbau solle nach der Fertigstellung weiteren Kindergartengruppen Platz bieten. Der Fachmann gab als Maße des Anbaus eine Länge von 45,57 Meter an, eine Breite von 19,81 Meter und eine Höhe von 3,36 Meter. Da seit dem 1. Januar 2022 eine Photovoltaik-Pflicht für Nicht-Wohngebäude gelte, befinde sich die Stadtverwaltung aktuell im Austausch mit den Stadtwerken, um abzuklären, wie diese Pflicht umge-setzt werden solle. Weimann stellte fest, neben dem Bauantrag werde auch ein Antrag für eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans in Bezug auf das Baufenster gestellt. Der Bau würde das Baufenster an der nordöstlichen Seite um 3,95 Meter überschreiten. Die Nachbarbeteiligung werde aktuell durchgeführt, Einwendungen seien bisher keine eingegangen.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Eric Bohnet sah im Norden des angedachten Projektes viel Platz für den Außenbereich und fragte, ob es Sinn mache, das Gebäude nach oben zu schieben und den Spielplatz weit weg von der Straße. Der Bürgermeister antwortete, der Spielplatz habe sich bewährt.

Michael Adelmann betonte, eine fußläufige Anbindung an den Kindergarten über das „Riedflürle“ sei ein noch unerledigtes Problem. Schreglmann sagte, eine solche fußläufige Anbindung werde auf alle Fälle gebraucht, er sei diesbezüglich guter Dinge. Der Gemeinderat der Stadt Külsheim stimmte dem Bauvorhaben und der Befreiung in der eingereich-ten Form einhellig zu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei zwei anderen Bauanträgen war das Einvernehmen der Rätinnen und Räte nicht so eindeutig. Beim Bauantrag zur Nutzungsänderung einer vorhandenen Vinothek in Vinothek/Gastraum mit Ausschank und Bewirtung im Roten Rain in Külsheim sahen die Gemeinderäte einerseits eine „tolle Geschichte“ mit einem durchaus gewünschten Angebot, andererseits die Bedenken des Nachbarn hinsichtlich dessen landwirtschaftlichem Betrieb. Der positiv formulierte Beschlussvorschlag erhielt zwei Gegenstimmen bei vier Enthaltungen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Integration In Külsheim: Lernen für das große Ziel Ausbildung Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Offizielle Übergabe Der Külsheimer Spielplatz verfügt nun über eine einzigartige Kletteranlage Mehr erfahren

Weitaus enger fiel die Abstimmung bei dem Bauantrag zur Tekturplanung zur Erhöhung des Knie-stocks eines Wohnhauses in Hundheim aus. Moritz Weimann vom Bauamt informierte, hier sei um 1,30 Meter höher ausgeführt worden als genehmigt. Jürgen Goldschmitt sprach von einer Grundsatzgeschichte, Sebastian Seitz stellte den Antrag, den Beschlussvorschlag zu ergänzen mit „vorbehaltlich einer zustimmenden Nachbarbeteiligung“. Nach einer ausführlichen Debatte wurde dieser Bauantrag inklusive Ergänzung positiv beschieden mit elf Ja-Stimmen, einer Enthaltung und acht Gegenstimmen. hpw