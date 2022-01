Külsheim: Carsharing-Projekt auf den Weg gebracht

Külsheim. Bürgermeister Thomas Schreglmann informierte in der Sitzung des Gemeinderats über das Carsharing-Projekt in Külsheim. Ein Unternehmen habe den Mandatsträgern bereits sein Konzept präsentiert, das, was sich aber als zu teuer erwiesen habe. Die Stadt wolle ein Angebot schaffen hinsichtlich Carsharing und Elektromobilität. Man habe mit den Vertretern des Stadtwerks gesprochen und eine gemeinsame Lösung gefunden. Die Stadt wolle ein Angebot schaffen für die Bevölkerung, unterstrich Schreglmann, es werde wohl eine schwarze Null herauskommen.

Wie Schreglmann weiter erklärte, sei ein BMW i3 sei bereits bestellt. Der Ladepunkt für das Fahrzeug befinde sich an der Festhalle. Die Gemeinde nutze das Fahrzeug im Rahmen einer Kostenpauschale pro Jahr. Die Verwaltung stelle einen Fahrzeugverantwortlichen. Es gebe eine Kooperation zwischen dem Stadtwerk Tauberfranken und dem Stadtwerk Külsheim. Bürgerinnen und Bürger könnten sich über die „MOQO-App“ registrieren und das Fahrzeug buchen. Abholung und Rückgabe erfolgen an der Festhalle, die Registrierung per Handy.

Der Bürgermeister nannte die für die Nutzung festgelegten Konditionen: So sind „sechs Euro je Stunde inklusive 50 Freikilometer“zu zahlen. „Jeder weitere Kilometer kostet 20 Cent brutto.“ Eine Tagespauschale koste 30 Euro brutto und beinhalte 250 Freikilometer. Jeder weitere Kilometer schlage mit 20 Cent brutto zu Buche. Das Fahrzeug sei wohl ab Frühsommer nutzbar und soll an der Festhalle stehen.

Angesichts der geplanten Anschaffung eines Rasenmäherschleppers für den Bauhof sagte der Bürgermeister, dass in den Ortsteilen Hundheim und Steinbach bisher Mäharbeiten und Winterdienst mit seinem privaten Rasenmäher erledigt worden seien. Der Fahrer habe seine Beschäftigung altersbedingt aufgegeben. Nachlanger Suche sei wieder jemand gefunden worden, der diese Arbeiten übernehmen würde. Allerdings habe dieser kein eigenes Gerät, um es einzusetzen.

Die Verwaltung schlage deshalb vor, einen städtischen Rasenmäherschlepper zu kaufen, der auf Dauer in einem der beiden Ortsteile untergestellt werden soll. Der Bauhofleiter habe ein Vorführgerät der Marke Iseki SXG 326 gefunden, das genau dem Bedarf entspreche. Der Mäher sei Baujahr 2019 und hat 50 Betriebstunden, ein Mähwerk mit 1,37 Meter und einen Grasfangkorb mit 600 Liter Volumen und Hochentleerung bis zu 1,9 Meter. Das Vorführgerät soll brutto 17500 Euro kosten.

Der Gemeinderat stimmte dem Kauf des gebrauchten Rasenmäherschleppers zu den genannten Bedingungen einhellig zu.

Das Gremium beschäftigte sich mit der Annahme verschiedener Spenden für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021. Insgesamt sind 41 300 Euro gespendet worden, sagte der Bürgermeister.

Schreglmann nannte beispielhaft eine Spende für den Aussichtsturm auf dem Stahlberg in Uissigheim, insgesamt 16 500 Euro für die Katastrophenhilfe beim Hochwasser 2021, eine Sachspende der Külsheimer Weberei Pahl, den Verzicht der Uissigheimer Firma Berberich auf die Bezahlung eines Teils der Arbeitsleistungen am Rathausbrunnen sowie die jährliche Spende des Schwimmbad-Fördervereins zum Erhalt des Hallenbads.

Der Gemeinderat entschied, alle Spenden anzunehmen und ihrem vorgesehenen Zweck zukommen zu lassen. hpw