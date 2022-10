Külsheim: Bäckerei Seubert schließt Ende Oktober

Külsheim. Die Külsheimer „Bäckerei Seubert“ schließt Ende Oktober 2022. Damit entschwindet in der Innenstadt der Brunnenstadt ein weiteres kennzeichnendes Merkmal und zugleich der letzte Bäcker „mitte in Külse“.

Die Eheleute Hans und Sonngard Seubert geben den Fränkischen Nachrichten reichlich Auskunft vor der Schließung der weithin bekannten Külsheimer „Bäckerei Seubert“ mitten in der Fußgängerzone der Brunnenstadt. Die Bäckerei besteht nunmehr insgesamt 130 Jahre, also seit dem Jahre 1892, und schließt ihre Pforten am Samstag, 29. Oktober 2022.

In der fünften Generation

Hans Seubert, Konditormeister und Bäckermeister in dieser traditionellen Bäckerei, leitet den Betrieb in der fünften Generation „Seubert“. Er erinnert sich an seinen Opa Hugo Seubert, natürlich an seinen Vater Adolf Seubert, der die Bäckerei 1954 übernommen und bis 1992 geführt hat, und an die Zeit, in der er selbst mit seiner Gattin Sonngard Verantwortung getragen hat. In den 1970er Jahren waren gleich drei Generationen „Seubertsbeck“ in der Backstube zu finden.

1992 Betrieb übernommen

Hans Seubert hat seine Meisterprüfungen zum Konditor 1978 erfolgreich abgelegt und die zum Bä-ckermeister 1984. Konditor ist er bereits sein 1972, also seit jenem Jahr, in dem der Külsheimer Große Markt erstmals eine Fußgängerzone in der Hauptstraße hatte. Seit dem 1. September 2022 arbeitet Hans Seubert genau 50 Jahre in derselben Backstube, vor 30 Jahren hatte er den Betrieb übernommen.

So sah die Bäckerei Seubert im im Anfangsjahr 1892 aus. © Hans-Peter Wagner

Der Betrieb hat sich in den 13 Jahrzehnten seines Bestehens mehrfach auch äußerlich verändert, das zeigen Fotos der „Bäckerei Seubert“ aus unterschiedlichen Jahrzehnten. So wurde 1987/88 im Rahmen der Stadtsanierung das Wohnhaus abgerissen, damit das Café entstehen konnte. 1999 erfolgte ein Ladenumbau mit der Folge, dass die Postagentur Einzug halten konnte. Anno 2000 kam es zum Scheunenabbruch und der damit verbundenen Erweiterung der Backstube.

Hans Seubert hat als Kind miterlebt, dass seine Familie Landwirtschaft betrieben hat, diese gab es ab 1992 nicht mehr. Die „Bäckerei Seubert“ bietet ab 1972 Konditoreiwaren an und natürlich ist auch das Angebot im Bereich der Backwaren im Laufe der Jahre mehr geworden, die Auswahl rund um Kommissbrot oder Milchweck hat sich beträchtlich vergrößert. Die Stammkundschaft kommt aus der gesamten Brunnenstadt und durchaus auch von außerhalb.

Der Konditor- und Bäckermeister gibt preis, durchschnittlich beginnt seine Arbeitszeit nachts um drei Uhr, „es hat ewig lang gedauert, mich daran zu gewöhnen“. Sonngard Seubert ist seit über 30 Jahren Verkaufsleiterin und hat, wie ihr Mann, viele Wandel mitgemacht. Sie nennt Angebot und Kaufverhalten, die Beratung habe zugenommen und damit auch die Beratungserwartung. Beide sagen, die mit der Bäckerei einhergehende Bürokratie sei explodiert, die Dokumentationspflicht ebenso. Zwei Stunden dürften täglich am Schreibtisch verbracht werden. Seit 1995 gebe es den Sonntagsverkauf von Brötchen, zuvor habe es ein entsprechendes Verbot gegeben.

Hans Seubert hat seine Erfahrung auch über die eigene Backstube hinaus eingebracht. So war er gut 20 Jahre Gesellenprüfer für die Handwerkskammer. Viele Jahre lang hat er sich zweimal jährlich zum Erfahrungsaustausch im Bäckerhandwerk mit Kollegen ähnlicher Betriebsgrößen ausgetauscht. Von ihm stammt die Entwicklung der „Külsheimer Schlossgrabennüsse“, jener Pralinen, die gerne als Mitbringsel und Geschenk für auswärtige Zeitgenossinnen und -genossen gelten

Am 5. Mai 2000 erfolgte die erste Ernennung der „Bäckerei Seubert“ zur „Fünf-Sterne-Bäckerei“, dies wurde über Jahre hinweg wiederholt. Dabei gab es jedes Jahr und ohne Voranmeldung eine entspre-chende Prüfung in allen Bereichen wie Ware, Verkauf, Service oder Erscheinungsbild. . Aus der „Bäckerei Seubert“ stammt auch das mit einer besonderen Rezeptur gebackene Brot für die „Burgkurzweyl“, dem Külsheimer Mittelaltermarkt ab 2001.

Rohstoffpreise stark gestiegen

Die Entscheidung, die „Bäckerei Seubert“ zu schließen und damit dem eigenen Arbeitsleben einen Schlusspunkt zu bereiten, wurde dem Ehepaar Seubert durch die aktuellen Entwicklungen erleichtert. Denn bei den Rohstoffen sind die Beschaffungskosten um durchschnittlich 100 Prozent nach oben gegangen, die Energie ist wesentlich teurer geworden, „diese Preise können und wollen wir nicht weiter geben“. Somit endet die reichhaltige Geschichte der „Bäckerei Seubert“ in knapp einem halben Monat. Vor 70 Jahren gab es noch sieben Bäckereien im Gebiet der Stadt Külsheim.

Einen Tag nach der abschließenden Öffnung der „Bäckerei Seubert“ am 29. Oktober 2022 beginnt ein Betriebsausflug zusammen mit den Angestellten. Der Betrieb als solcher wird am 31. Dezember 2022 offiziell abgemeldet.