Konzert des Külsheimer Musikvereins begeisterte das Publikum

Külsheim. Das Herbstkonzert des Musikvereins Eintracht Külsheim in der Festhalle erfreute am Samstag nach zwei Jahren coronabedingter Pause fast 200 Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese freuten sich auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend. Sie wurden für ihren Optimismus wie erwartet vollauf belohnt.

Zuerst spielte das Jugendblasorchester des Musikvereins, unterstützt von einigen erfahrenen Aktiven. Dirigent Florian Wolpert gab den Takt des Abends vor, welcher sich in vier Teile gliederte: „Jugendorchester, Musikverein, nochmals Musikverein, die Feier danach“.

Das Jugendblasorchester begann mit dem Stück „Blindung Lights“. In dieser Version wurden die grellen Bühnenlichter interpretiert. Weiter ging es mit „Safe & Sound“. Zu hören war eine Bearbeitung für Blasorchester. In dem emotionalen und traurigen Stück ging es um Empathie und Mitgefühl.

Das anschließende „Fiesta“ in einer Originalkomposition für Blasorchester wiederum hatte einen eher freudigen Ursprung. Los ging es mit Feier-Lärm, danach folgte ein rhythmischer Teil, bei dem die Feier Dynamik aufnimmt. Der schnelle Part wurde abgelöst durch langsame Klänge. Im Schlussteil wurden bereits verwendete Motive wieder aufgegriffen. Das Stück endete abrupt.

Die zumeist jungen Musikerinnen und Musiker kamen mit dem Wechsel der Melodien glänzend zurecht und überzeugten mit ihrem Können auch bei der Zugabe „Let it go“ aus einem Disney-Film.

Dann übernahm der von Christoph Wolpert dirigierte Musikverein. Spannung vermittelte „Also sprach Zarathustra“, dessen Uraufführung exakt 125 Jahre vor dem Konzert am Samstag war. Weiter ging es mit der Ouvertüre zur Oper „Leichte Kavallerie“. Das Stück brachte militärische und ungarische Elemente aus dem Husarenleben zusammen. Das brillante Werk verlangte den Musikerinnen und Musikern wirklich alles ab.

Danach waren vor allem drei Musiker aus dem Posaunenregister in ihren wilden Jahren zu hören. Bei „A Moment for Trombones“, einem Solo für drei Posaunen, zogen sie ihre Töne schwung- und kraftvoll zurecht. Bei „In 80 Tagen um die Welt“ wurden die Abenteuer des reichen englischen Gentlemans Phileas Fogg wunderbar und gekonnt musikalisch umgesetzt. Die Zuhörer ließen sich nach einem „Einsteigen bitte“ gerne auf diese musikalische Reise mitnehmen.

Der Marsch „Der Toreador“ aus der Oper „Carmen“ ließ die Musikanten wie das Publikum an eine der warmen Nächte am Mittelmeer denken. Nach der Pause geriet „Fanfare Of Wakakusa Hill“ zum wahren Aufwecker, dynamisch aufbrausend, brillant, feurig und festlich. „Sifr“, ein Werk über den einst neuen Wert „Null“ für das Nichts, das den Unterschied ausmacht, verband wunderbar arabische Akkorde mit systematischen Rhythmus-Kombinationen.

Weiter ging es mit „Eighties Flashback“ und dem damit verbundenen Zeitsprung in die 1980er Jahre, das Zeitalter der Pop-Musik. Ein für Blasorchester arrangiertes Medley erinnerte an weltbekannte Songs wie „Thriller“ und „Time after Time“. Auch die jungen Musiker auf der Bühne spielten die unvergessenen Titel weit vor ihrer Zeit mit großem Engagement.

Der folgende Hit „Let me entertain you“ war für das Blasorchester mit starker Besetzung im tiefen Blech perfekt zugeschnitten. Zurück zur klassischen Blasmusik führte die eingängige Melodie „So schön ist Blasmusik“ mit gekonnt gesetztem, wirkungsvollem Arrangement. Das gut besuchte Konzert war ein Gewinn für alle Beteiligten, die beiden Dirigenten der musikalischen Reise führten die Kapellen jeweils mit feiner Hand.

Die Akteure präsentierten eine beeindruckende Bandbreite an Musikstilen und -stücken, setzten die Arrangements einfühlsam und mit reichlich Tiefe um, erwiesen sich erneut als prima Team. Die Qualität bei der Orchester kommt also nicht von ungefähr. Allen Musikerinnen und Musikern sah man durchaus die Freude über den gelungenen Abend und ihren Beitrag dazu an. Das Publikum war begeistert.

Der stellvertretende Bürgermeister Alfred Bauch bedankte sich namens aller Gäste für das schöne Konzert. Die beiden Zugaben entführten nochmals in die Welt der Blasmusik. Zu hören waren dabei der „Marsch der finnländischen Reiterei“, ein schöner, klassischer, traditioneller Militärmarsch, und „Westminster Carol“ in der festlichen Blasorchesterbearbeitung zum Choral „Hört der Engel helle Lieder“, welche direkt in die Adventszeit führte.